عدن الغد

مؤسسة الأمل للطلاب المتفوقين توزع مساعدات نقديه للاسر المتعففة بعدن

8 مايو، 2020
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مؤسسة الأمل للطلاب المتفوقين توزع مساعدات نقديه للاسر المتعففة بعدن

 
برعاية ودعم الدكتور/عمر بن عبدالله بامحسون رئيس مجلس ادارة المؤسسة، وزعت مؤسسة الأمل التنموية للطلاب المتفوقين بالعاصمة عدن عصر اليوم الخميس مبالغ نقديه لعدد من الأسر المتعففة بمديريتي كريتر والمنصورة. وتهدف هذه المبادرة الإنسانية لمساعدة هذه الأسر المتعففة والتخفيف من أعباء مواجهة متطلبات شهر رمضان المبارك في ظل إرتفاع متطلبات المعيشية جراء الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد وأثرها السلبي على معيشة الناس، خاصة بعد الاضرار الاقتصادية التي نجمت عن سيول الامطار وظهور مرض فيروس كورونا. وقد تركت هذه المساعدات المادية أثرا طيبا لدى الاسر المتعففة التي حصلت عليها..، والذين عبروا عن شكرهم لراعي هذه المبادرة وداعمها والعاملين على في توزيعها..

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الأمل المتعففة المتفوقين بعدن توزع للاسر للطلاب مؤسسة مساعدات نقديه

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