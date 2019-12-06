مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري تستهدف نازحي مخيم الشعب بمحاضرة توعوية بعدن

بمناسبة حملة ال16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي ، نظمت مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري بعدن محاضرة توعوية بمخيم “القياديين 1” في مديرية الشعب بمحافظة عدن حول أساليب تقييم وتشخيص العنف القائم على النوع الاجتماعي.

استهدفت مجموعة من نازحي محافظة تعز والحديدة مايقارب 70 أمراة .

وقامت أ. صفاء عبدالله الأخصائية النفسانية لمؤسسة التنمية والإرشاد الأسري بإلقاء المحاضرة التوعوية على نازحي مخيم الشعب تطرقت فيها عن أساليب وتشخيص العنف بدءا من التقييم العام والتي يتضمن معلومات عامة تختص بالسرية ومن ثم التقييم المبدئي وهو اخذ المشكلة الرئيسية مع العنف القائم على النوع الاجتماعي بالإضافة إلى الاعراض الأولية للمرض النفسي.

مؤكدا بأن الحالة تتطلب تشخيصا طبيا وذلك بمقابلة الطبيب النفسي وعرض جميع المشكلات المرضية للطبيب وبعدها يتم تشخيص المرض وصرف الأدوية النفسية المجانيه.

و بأن التدخل العلاجي يكون بصرف الأدوية المجانيه والتمريض و الرعاية الصحية الخاصة والرقود أن لزمت الحالة .

كما تطرقت المحاضرة إلى شرحا تفصيلا بجلسات العلاج النفسي بمختلف مدارسه و موضحا آلياته ، وأن للعنف أساليب مختلفة واعراض كثيرة ينتج منها الضرب و الإساءة الجسدية ورمي الاشياء واستعمال الآلات الحادة والقتل وغير ذلك.

واختتمت المحاضرة بتوزيع البروشورات التعريفية للمؤسسة مع التعريف بخدمة الخط الساخن حيث نالت المحاضرة استحسان الحاضرين وتفاعلا من قبل الأمهات .