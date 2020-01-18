مؤسسة الشيخ خليفة تعلن دعم مؤسسات رياضية في سقطرى

أعلنت لجنة الرياضة التابعة لمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، دعم نادي نصر ردفان الرياضي، في منطقة شوعب، بمحافظة سقطرى.

ويهدف دعم المؤسسة الإماراتية، إلى تحفيز شباب الأرخبيل، وتشجيعهم على الاهتمام بالجانب الرياضي.

وتفقد مندوبو مؤسسة الشيخ خليفة الإنسانية، احتياجات منطقة شوعب، حيث استقبلهم قيادات فريق النصر شوعب، وحشود من المواطنين.

وعبر رئيس فريق النصر واللاعبين، عن تقديرهم لاهتمام مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، ودعمها للفريق.