مؤسسة الشيخ خليفة توزع الكتاب المدرسي في سقطرى

تنفيذا لخطتها لتوفير الكتاب المدرسي لطلاب مدارس سقطرى، وزعت مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، اليوم الاثنين الكتاب المدرسي على طلاب مدرسة معاذ بن جبل للتعليم الأساسي بمنطقة قاضب.

وثمنت إدارة المدرسة دور المؤسسة في دعم القطاع التعليمي وتوفير الكتاب المدرسي لطلاب المدرسة، مؤكدة أن ذلك سيسهم بشكل كبير في إنجاح العملية التعليمية والتغلب على الصعوبات التي تواجهها.

الجدير بالذكر أن مؤسسة الشيخ خليفة للأعمال الإنسانية عملت على طباعة الكتاب المدرسي ليوزع على جميع المدارس في سقطرى وفقا للمواصفات الحديثة، حيث يتحمل الكتاب المدرسي الجديد جميع أنواع الرطوبة ولا يتأثر بالماء.