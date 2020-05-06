عدن تايم

مؤسسة الشيخ خليفة توصل الكهرباء إلى منطقة كدحة بسقطرى

6 مايو، 2020
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عدن تايم/خاص:

انتهت الفرق الهندسية التابعة لشركة دكسم باور التابعة لمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد، من ربط منطقة كدحة محافظة أرخبيل سقطرى، بمحطة الشيخ زايد1 الكهربائية.

أنجزت المؤسسة أعمال الربط بعد استكمال الفرق الهندسية مشروع مد الكيبل الأرضي إلى المنطقة، استجابة لنداء الأهالي في ظل الأجواء الصيفية الحارة.

وثمن أهالي منطقة كدحة، الدعم الكبير لمؤسسة خليفة في تبني عدد من المشاريع التنموية والخدمية في سقطرى، مشيدين بدور المؤسسة في إيصال التيار الكهربائي إلى منطقتهم بعد سنوات من الحرمان

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