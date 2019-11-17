مؤسسة الطلاب المتفوقين بعدن تلتقي بمنسق الشبكة رائد رئيس مؤسسة إبداع

عقد اليوم، بعدن لقاء بين مؤسسة الأمل التنموية للطلاب المتفوقين ورئيس مؤسسة إبداع للبيئة والتنمية المستدامة، لبحث علاقات التعاون بين الطرفين.

وبحث اللقاء الذي ضم الدكتور/ياسر باعزب منسق الشبكة العربية للبيئة والتنمية رائد ، رئيس مؤسسة ابداع للبيئة والتنمية المستدامة، والاستاذ/نصر باغريب نائب رئيس مجلس الإدارة لمؤسسة الامل للطلاب المتفوقين في مجال بناء جيل المستقبل القادر على التعامل مع التنمية المستدامة .

واستعرض اللقاء افاق الشراكة في مجال التعليم من اجل الاستدامة ‘ وحماية البيئة والحد من مخاطر الكوارث والتغيرات المناخية من خلال نشر مفاهيم و أهداف التنمية المستدامة, لبناء جيل مسلح بالعلم والمعرفة ، والتعاون بين مؤسسة الامل التنموية للطلاب المتفوقين، ومؤسسة إبداع للبيئة والتنمية المستدامة.

واتفق خلال اللقاء على تنظيم ورشة عمل مشتركة عن نشر مفاهيم و اهداف التنمية المستدامة.

واستعرض اللقاء نشاط مؤسسة الامل التنموية للطلاب المتفوقين، والريادة بدعم المتفوقين وتشجيع التعليم للمؤسس، الدكتور/عمر بن عبدالله بامحسون.

حضر اللقاء الدكتور/سليم النجار عضو مجلس الادارة لمؤسسة الامل، والاستاذ/حسين بارحيم عضو اللجنة العلمية بمؤسسة الامل، والاخوة/اشرف قطمير مسؤول شؤون الطلاب بمؤسسة الامل، و منى محسن باعمر مسؤولة سكرتارية مؤسسة الامل، و مريم الاهدل المسؤول المالية بمؤسسة الامل.