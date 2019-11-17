كريتر سكاي

مؤسسة الطلاب المتفوقين بعدن تلتقي بمنسق الشبكة رائد رئيس مؤسسة إبداع

كريتر سكاي كريتر سكاي منذ 7 دقائق
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كريتر سكاي/خاص

عقد اليوم، بعدن لقاء بين مؤسسة الأمل التنموية للطلاب المتفوقين ورئيس مؤسسة إبداع للبيئة والتنمية المستدامة، لبحث علاقات التعاون بين الطرفين.

وبحث اللقاء الذي ضم الدكتور/ياسر باعزب منسق الشبكة العربية للبيئة والتنمية رائد ، رئيس مؤسسة ابداع للبيئة والتنمية المستدامة، والاستاذ/نصر باغريب نائب رئيس مجلس الإدارة لمؤسسة الامل للطلاب المتفوقين في مجال بناء جيل المستقبل  القادر على التعامل مع التنمية المستدامة .

واستعرض اللقاء افاق الشراكة في مجال التعليم من اجل الاستدامة ‘ وحماية البيئة والحد من مخاطر الكوارث والتغيرات المناخية من خلال نشر مفاهيم و أهداف التنمية المستدامة,  لبناء جيل مسلح بالعلم والمعرفة ،  والتعاون بين مؤسسة الامل التنموية للطلاب المتفوقين، ومؤسسة إبداع للبيئة والتنمية المستدامة.

واتفق خلال اللقاء على تنظيم ورشة عمل مشتركة عن نشر مفاهيم و اهداف التنمية المستدامة.

واستعرض اللقاء نشاط مؤسسة الامل التنموية للطلاب المتفوقين، والريادة بدعم المتفوقين وتشجيع التعليم للمؤسس، الدكتور/عمر بن عبدالله بامحسون.

حضر اللقاء الدكتور/سليم النجار عضو مجلس الادارة لمؤسسة الامل، والاستاذ/حسين بارحيم عضو اللجنة العلمية بمؤسسة الامل، والاخوة/اشرف قطمير مسؤول شؤون الطلاب بمؤسسة الامل، و منى محسن باعمر مسؤولة سكرتارية مؤسسة الامل، و مريم الاهدل المسؤول المالية بمؤسسة الامل.

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إبداع الشبكة الطلاب المتفوقين بعدن بمنسق تلتقي رئيس رائد مؤسسة

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