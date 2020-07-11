مؤسسة الطلاب المتفوقين بعدن تنجز توزيع ١٠٠ كرتون من التمور



استكملت مؤسسة الأمل التنموية للطلاب المتفوقين بالعاصمة عدن اليوم السبت (١١ يوليو ٢٠٢٠م)، توزيع ١٠٠ كرتون من التمور على الأسر المتعففة بعدة مديريات بعدن، وعدد من طلابها الخريجين المشمولين برعايتها.



ويأتي توزيع التمور ضمن التعاون المشترك بين مؤسسة الطلاب المتفوقين بعدن ومؤسسة الامل الثقافية الاجتماعية النسوية بالمكلا، وبرعاية الدكتور/عمر بن عبدالله بامحسون رئيس مجلس ادارة مؤسسة الامل التنموية للطلاب المتفوقين بعدن، وكذا في اطار نشاط المؤسسة السنوي تعزيزا لمبدأ التكافل الاجتماعي وخدمة المجتمع.



يشار ان مؤسسة الامل التنموية للطلاب المتفوقين بعدن، ترعى (٤٢١) طالب وطالبة مستمرين حاليا بدراستهم من المتفوقين علميا بجامعة عدن وجامعة أبين وعدد من المعاهد التخصصية بعدن ولحج والضالع وغيرها، كما ترعى المؤسسة (١٧٤) عضوا من اعضاء نادي الأمل للخريجين، وهم جزء من أكثر من (١١٠٠) خريج وخريجة من الخريجين الذين رعتهم المؤسسة خلال السنوات المنصرمة.

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