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مؤسسة العطاء للتنمية والخدمات الاجتماعية تستكمل نزولها الميداني لقرى وضواحي شقرة التوعوي والارشادي لجائحة فيروس ” كورونا “

9 أبريل، 2020
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مؤسسة العطاء للتنمية والخدمات الاجتماعية تستكمل نزولها الميداني لقرى وضواحي شقرة التوعوي والارشادي لجائحة فيروس " كورونا "

 
شقرة _ خاص استكمل اليوم الاربعاء 8 إبريل 2020م الفريق التوعوي والارشادي لمؤسسة العطاء للتنمية والخدمات الاجتماعية بشقرة نزوله الميداني للتوعية والارشاد من جائحة فيروس ” كورونا ” المستجد من خلال توزيع الملصقات الارشادية وبعض المواد كالكمامات والمطهرات والمعقمات..حيث نزل الفريق التوعوي لقرى الونس وادي العين الساقة الخزان اياد مسك ملح مشوات..
وعبر الاهالي عن تقديرهم لقيادة مؤسسة العطاء للتنمية والخدمات الاجتماعية بشقرة ممثلة بالاخت رحاب سوبان وفريقها الميداني الذين تجشموا العناء والتعب وااوصول الينا وزودنا ببعض المواد من المطهرات والمعقمات والكمامات..وتلقينا منهم عدد من الارشادات المهمة لتجنب انتشار الاوبئة من خلال الاعتناء بالنظافة الشخصيةوالعامة وغسل الايدي بالماء والصابون لاكثى من 20 ثانية والتوعية الصحية في حال انتشار هذا الوباء لا سمح الله..
هذا وقد اشارت الاخت الاستاذة رحاب سوبان رئيس مؤسسة العطاء للتنمية والخدمات الاجتماعية عن شكرها وتقدبرها لكل من ساهم معها في نجاح برامج المؤسسة في التوعوية من مخاطر وباء فيروس ” كورونا ” من شخصيات قيادية رسمية واجتماعية واعلامية وكذا اعضاء وعضوات المؤسسة الذين يقومون بهذا العمل التطوعي خدمة لمجتمعهم.. للوقاية من انتشار هذه الاوبئة الفتاكة ومنها فيروس” كورونا” المستجد.
واكدت الاخت رحاب سوبان مواصلة العمل الاجتماعي خدمة لمواطني شقرة من خلال تنفيذ حملة نظافة شاملة لمدينة شقرة الساحلة ورفع المخلفات والقمامة خلال الايام القليلة القادمة بإذن الله.
من خالد دهمس

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