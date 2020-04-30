مؤسسة العيسي تدشن مشروع إيصال مياه الشرب إلى الأحياء السكنية المتضررة بعدن

بدأت مؤسسة العيسي للمبادرات والأعمال الانسانية اليوم بمشاركة مؤسسة إبذار بتوصيل مياه الشرب لعدد من الأحياء السكنية بعدن.

وقال مندوب مؤسسة العيسي للمبادرات والأعمال الانسانية في عدن إن المؤسسة بمشاركة إبذار قامت بإيصال المياه إلى حي شعب العيدروس بمديرية كريتر في العاصمة المؤقتة عدن.

وأضاف أن هذا المشروع يستهدف الأحياء المحرومة والمتضررة من المنخفض الجوي الذي ضرب عدن الثلاثاء المنصرم.

وكانت مؤسسة العيسي للمبادرات والأعمال الانسانية قد دشنت نهاية الأسبوع الماضي أكبر حملة إغاثية لإغاثة مديريات محافظة عدن المنكوبة.