مؤسسة الغذاء من أجل الإنسانية تنتقد المنظمات الدولية  لضعف استجابتها للحد من وباء حمى الضنك في اليمن  





ناشدت مؤسسة الغذاء من أجل الإنسانية المنظمات الدولية والمحلية لسرعة اتخاذ التدابير اللازمة

في ظل استشراء وباء حمى الضنك الذي انتشر بشكل مروع ارعب السكان المحليين خصوصاً في محافظتي الحديدة وتعز.

وفي تصريح صحفي قالت الناشطة الانسانية/منى لقمان رئيسة المؤسسة بأن هناك تخاذل مخزي من كافة الجهات المختصة، وان استمرار هذا التخاذل سواء من قبل الحكومة الشرعية التي يجب ان تطلق خطة طوارئ في المناطق المنكوبة او من قبل جماعة الحوثي التي تسيطر على محافظة الحديدة وتحاصر مدينة تعز قد فاقم الكارثة وجعل الوباء ينتشر مما أدى الى العديد من الوفيات وتسجيل العديد من الضحايا الذين قضوا بهذا المرض نتيجة عدم قدرتهم على الحصول على العلاج اللازم في مراحل مبكرة من المرض وعدم توفر الامكانيات الطبية لمتابعة الحالات الحرجة.

واستغربت لقمان عدم تحرك المنظمات الدولية العاملة في القطاع الصحي والاغاثي في اليمن وضعف استجابتها حيال الوباء المنتشر رغم الموازنات الضخمة التي تتلقاها باسم مساعدة الشعب اليمني.

كما دعت لقمان القطاع الخاص والمبادرات المحلية وايادي الخير في بلاد المهجر الى تركيز كافة جهودهم الانسانية لدعم المناطق المتضررة ودعم الطواقم الطبية وفرق التمريض والقابلات بالأدوية والعلاجات والدعم اللازم لحملات الرش والنظافة لتمكينهم من انقاذ حياة الناس.



وأعربت منى لقمان عن استيائها لاستمرار المهاترات السياسية بين الإعلاميين بينما يموت الناس ويحتاجون لتكثيف الجهود للتوعية وتسليط الضوء على القضايا الهامة التي تمس حياة المواطنين.

واختتمت لقمان قولها ” ان حياة الناس جميعا في اليمن في خطر وهذا وقت لتوحيد الصف وتأدية الواجب الإنساني”