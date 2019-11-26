مؤسسة تحديث للتنمية ومركز الأمل يدشنان مشروع البيئة والسلام بالعاصمة عدن

بمناسبة اليوم العربي للبيئة وبرعاية السلطة المحلية بمديرية خورمكسر، دشنت مؤسسة تحديث للتنمية بالشراكة مع مركز الأمل للسلام والتنمية واشراف اللجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم باليمن، مشروع البيئة والسلام بالمدارس في مدرسة هاشم عبدالله بمديرية خورمكسر بالعاصمة عدن.

ويتكون مشروع البيئة والسلام من مرحلتان المرحلة عبارة عن ورشة عمل للمتطوعين والمبادرات الشريكة حول اهمية الحفاظ على البيئة ونشر ثقافة السلام، ومن ثم تنفيذ نزول ميداني عبارة عن حملة توعية ونشاط ميداني لغرس شتلات الأشجار وعمل مساحات خضراء في ساحات المدارس، وسيستهدف المشروع 20 مدرسة في الثمان المديريات بالإضافة لمنطقتي الممدارة والشعب بالعاصمة عدن بالإضافة لعدد من المدارس في 10 محافظات أخرى.

وخلال النزول الميداني للمدارس، تم توعية الطلاب حول السلام والبيئة وعلاقة الارتباط بينهما والتلوث البيئي وكيفية الحفاظ على البيئة واهمية تعزيز السلام البيئي في المجتمعات المحلية ودور الانسان في نشر ثقافة السلام والسلم المجتمعي من خلال الممارسات الايجابية للمحافظة على البيئة.

وتم عمل حملة توعية ونشاط ميداني لغرس الشتلات وعمل مساحات خضراء طبيعية في مدرسة هاشم عبدالله الأساسية للبنات، كما تم عمل حملة توعية في مدرسة الجلاء الأساسية للبنين.

وفي كلمة لنائب مدير مكتب التربية والتعليم بخورمكسر الاستاذ خالد عبدالكريم اشاد فيها بالجهود التي تقوم بها مؤسسة تحديث للتنمية لتوعية الطلاب حول البيئة والسلام.

من جانبها اشادت الأستاذة وفاق مديرة مدرسة هاشم عبدالله بمثل هذه الأنشطة التي تحفز الطلاب والطالبات وتسعى لرفع وعيهم حول البيئة والحفاظ على الطبيعة.

وفي سياق متصل أكد أيوب عامر مدير مؤسسة تحديث للتنمية على حرص المؤسسة على تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج التي تساهم في نشر ثقافة السلام والحفاظ على البيئة ووضع بصمة ايجابية بالمجتمع.

وثمن أيوب عامر الجهود التي يقوم بها مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن ممثل بالاستاذ خالد هيثم مدير مكتب الأنشطة بمكتب التربية عدن والسلطة المحلية بمديرية خورمكسر ممثلة بالاستاذ ناصر الجعدني مدير عام المديرية وإدارة مدرسة هاشم عبدالله الأساسية للبنات ومدرسة الجلاء الأساسية للبنين لتذليل الصعوبات والتحديات وتسهيل كل الاجراءات والمعاملات لإنجاز العمل بالشكل الممتاز.

الجدير بالذكر ان هذا المشروع للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة ونشر ثقافة السلام في المدارس ب11 محافظة والذي تنفذه مؤسسة تحديث للتنمية بالشراكة مع مركز الأمل للسلام والتنمية واشراف اللجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم باليمن في 11 محافظة بالتعاون مع شركاءها المحليين من منظمات المجتمع المدني احتفاء باليوم العربي للبيئة.