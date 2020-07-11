مؤسسة تحديث و مؤسسة H.D.F تنفذان ندوة نقاشية حول دور الشباب في الحفاظ على التراث بعدن

نفذت مؤسسة تحديث للتنمية بالشراكة مع مؤسسة H.D.F، صباح اليوم، ندوة نقاشية حول دور الشباب في الحفاظ على التراث في عدن، بالتعاون مع المنظمة الدولية التراث لأجل السلام، في مقر المؤسسة بمديرية المعلا.

وتضمنت الندوة ورقة عمل حول تعزيز دور الشباب والمجتمع المحلي في الحفاظ على التراث قدمها الباحث المتخصص في شؤون التراث الأستاذ معين يونس ال عامر رئيس مؤسسة العامر للثقافة والتراث.

وتناولت الورقة تعريفات اساسية حول الاثار المنقولة والثابتة والتراث الاثري والتراث الشعبي، والعلاقة بين الارث التاريخي والحضارة.

كما تناولت الورقة كيفية الحفاظ على الاثار من التلف والضياع والادوار المهمة التي يجب ان يلعبها الشباب والمجتمعات المحلية للحفاظ على التراث في مناطق الحروب والنزاعات.

وفي كلمة اكد أيوب عامر المدير التنفيذي لمؤسسة تحديث للتنمية على اهمية تنفيذ مثل هذه الأنشطة التي تساهم في رفع وعي الشباب والمجتمع بالدور المهم في الحفاظ على تراث البلد في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها.

وتأتي هذه الندوة ضمن خطة عمل المؤسسة خلال الفترة القادمة لتنفيذ عدد من الانشطة بالشراكة مع شركاءها من المنظمات المحلية والدولية لتعزيز دور الشباب والمجتمع المحلي في حماية التراث.

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