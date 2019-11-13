مؤسسة جذور المستقبل للتنمية الاجتماعية والثقافية بعدن تفتتح مقرها الجديد

افتتحت مؤسسة جذور المستقبل للتنمية الاجتماعية والثقافية صباح اليوم بعدن مقرها الجديد الكائن بحي السفارات في خور مكسر بحضور. رئيس المؤسسة الاستاذ حافظ الشجيفي والامين العام للمؤسسة الاستاذة رضى والمدير التنفيذي للمؤسسة الاستاذة ياسر عمر عبدالرزاق ومدير الدائرة المالية الاستاذ ياسر اليهري ومدير الدائرة الاعلامية الاستاذ صديق الطيار وعدد من الضيوف واعضاء ومناصري المؤسسة.

وفي حفل الافتتاح القى فيها الاستاذ عمر كلمة مقتضبة حي فيها الحاضرين واستعرض جملة من المشروعات والبرنامج التي تعتزم المؤسسة تنفيذها خلال الفترة القليلة القادمة مشرا بالدور الدور الذي قامت به المؤسسة خلال الفترة منذ تأسيسها في خدمة المجتمع رغم شحة الامكانيات وموارد التمويل بسبب الظروف الاقتصادية والامنية والعسكرية التي تعيشها البلاد من اكثر من خمس سنوات..ومن جانبها فقد اشارات الاستاذة رضى طه محمد قاسم الامين العام للمؤسسة الى جملة من القضايا التي تواجهها مؤسسة جذور المستقبل للتنمية بشكل خاص ومنظمات المجتمع المدني في عدن بشكل عام داعية الجهات المعنية الي معالجة هذه القضايا وتقديم التسهيلات للمنظمات النشيطة وتبني مشاريعها ومحاول الاخذ بيدها حتى يتسنى لها تقديم مشاريع نوعية تخدم حركة التنمية في المجتمع وتساهم في خلق بيئة اجتماعية تساعد على تغعيل دور منظمات المدني وتطوير ادائها..واختتم الاحتفال بعدد من الفقرات الثقافية والفنية..الجدير بالذكر ان المؤسسة تستعد لتدشين بعض المشاريع في مجال بناء والتعايش خلال الاسابىع القليلة القادمة في اربع مديريات بالعاصمة المؤقتة عدن