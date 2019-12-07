عدن 24

مؤسسة خليفة الإنسانية تُصرف مياه الأمطار بسقطرى

7 ديسمبر، 2019
0

عدن24 ـ متابعات
ساهمت الفرق التابعة لمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية في فتح المجاري وتصريف المياه بعدد من الشوارع والأحياء في حديبو بسقطرى.
وضاعفت الفرق من جهودها لتقديم يد العون لأهالي سقطرى المتضررين من المنخفض الجوي “بافان”.
وفتحت الفرق عدداً من الممرات المائية في الحارات القديمة لوحدة 14 أكتوبر، مع إزالة الحواجز التي كانت تمنع المياه من المرور للبحر.
بدورهم أشاد أهالي الأرخبيل بجهود مؤسسة خليفة في فتح الطرقات والممرات المائية التي تسربت لعدد من المنازل.

الوسوم
الأمطار الإنسانية بسقطرى تصرف خليفة مؤسسة مياه

مقالات ذات صلة

Photo of الانتقالي يرعى حفل تخرج الدفعة 11 بمعهد الأحقاف

الانتقالي يرعى حفل تخرج الدفعة 11 بمعهد الأحقاف

7 ديسمبر، 2019
Photo of عقب الحالة المدارية “بافان”.. “إعمار اليمن” يمهّد الطرق المتضررة في محافظة سقطرى

عقب الحالة المدارية “بافان”.. “إعمار اليمن” يمهّد الطرق المتضررة في محافظة سقطرى

7 ديسمبر، 2019
Photo of عدن.. مسلحون يغتالون مسؤول أمني بالمنصورة

عدن.. مسلحون يغتالون مسؤول أمني بالمنصورة

7 ديسمبر، 2019
Photo of تعز تتظاهر لدم الشهيد الحمادي وتطالب بتحقيق العدالة والانتصار للقضية

تعز تتظاهر لدم الشهيد الحمادي وتطالب بتحقيق العدالة والانتصار للقضية

7 ديسمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق