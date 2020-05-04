مؤسسة خليفة تنتهي من أعمال تأهيل جسر قلنسية بمحافظة سقطرى (صور)

عدن24-خاص

انتهت الفرق الهندسية بمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، من إعادة تأهيل جسر قلنسية بمحافظة أرخبيل سقطرى.

حيث بادرت المؤسسة بتأهيل الجسر بعد سنوات من المعاناة نتيجة لتدهور الجسر الذي يعد الشريان الرئيسي الرابط بين مدينة قلنسية ومختلف مدن سقطرى.

وعمت الفرحة بين الأهالي في الجزيرة مع عودة الجسر إلى وضعه الطبيعي، وإزالة المخاوف التي تسبب بها أثناء عبور المركبات.

ودمر إعصارا شابيلا وميج جزء كبيرا من الجسر قبل ثلاث سنوات ما تسبب في حوادث مروعة لأهالي قلنسية وعابري الجسر.

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