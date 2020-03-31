مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية تدشن الحصاد الزراعي في سقطرى

دشنت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، حصاد محاصيل مزارعها في محافظة سقطرى.

وتنوعت المحاصيل الزراعية بين 35 صنفا، من الخضروات والفواكه، على رأسها البطاطس، والطماطم، والبصل، والذرة.

وتعتزم المؤسسة توزيع المحاصيل على الأسواق المحلية في المحافظة، بأسعار مناسبة لتغطية احتياجات المواطنين.

و تهدف المزارع بحسب مسؤولو في مؤسسة خليفة، إلى تشجيع المجتمع المحلي في سقطرى عل التوجه إلى الزراعة واستخدام أساليب وطرق الزراعة الحديثة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الخضروات.