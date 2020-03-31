عدن 24

مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية تدشن الحصاد الزراعي في سقطرى

31 مارس، 2020
0

دشنت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، حصاد محاصيل مزارعها في محافظة سقطرى.
وتنوعت المحاصيل الزراعية بين 35 صنفا، من الخضروات والفواكه، على رأسها البطاطس، والطماطم، والبصل، والذرة.
وتعتزم المؤسسة توزيع المحاصيل على الأسواق المحلية في المحافظة، بأسعار مناسبة لتغطية احتياجات المواطنين.
و تهدف المزارع بحسب مسؤولو في  مؤسسة خليفة، إلى تشجيع المجتمع المحلي في سقطرى عل التوجه إلى الزراعة واستخدام أساليب وطرق الزراعة الحديثة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الخضروات.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الإنسانية الحصاد الزراعي تدشن خليفة سقطرى في للأعمال مؤسسة

إقرا أيضا

Photo of  انتقالي خورمكسر يدشن حملة توعية بمخاطر تفشي فيروس كورونا المستجد

 انتقالي خورمكسر يدشن حملة توعية بمخاطر تفشي فيروس كورونا المستجد

31 مارس، 2020
Photo of انتقالي التواهي ينفذ حملة للتوعية من مخاطر وباء فيروس كورونا

انتقالي التواهي ينفذ حملة للتوعية من مخاطر وباء فيروس كورونا

31 مارس، 2020
Photo of انتقالي عرماء بشبوة يناقش تنفيذ حمله توعيه حول فيروس كورونا

انتقالي عرماء بشبوة يناقش تنفيذ حمله توعيه حول فيروس كورونا

31 مارس، 2020
Photo of الهيئة التنفيذية لانتقالي الطلح بشبوة تعقد اجتماعها الدوري

الهيئة التنفيذية لانتقالي الطلح بشبوة تعقد اجتماعها الدوري

31 مارس، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق