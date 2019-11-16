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مؤسسة دعم التوجه المدني و منظمة تجديد للتنمية و الديمقراطية تختتمان فعالية ورشة" التحقيق والتوصيف القانوني لجرائم الإنترنت"

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اختتمت اليوم في العاصمة عدن، فعاليات ورشة عمل حول ” التحقيق والتوصيف القانوني لجرائم الإنترنت” التي نظمتها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى)  بالتنسيق مع منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية، ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن.

وناقش 30 من مشاركاً من القضاة وممثلي النيابات العامة والمحاميين ومنظمات المجتمع المدني على مدى ثلاثة أيام لتوصيف القانوني لجرائم الانترنت الإلكترونية،  وأركان وصور الجرائم المعلوماتية، والأدلة الإلكترونية وحجيتها على الإثبات.

كما تناقش الورشة التي أقيمت بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) مدى قبول القضاء اليمني بالدليل الإلكتروني في اطار نظرية الإثبات الجنائي، والفئات الأكثر عرضة لجرائم الانترنت.

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