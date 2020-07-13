عدن الغد

مؤسسة رحمة توزع (٢٥٠) سلة غذائية لمتضرري السيول بالعاصمة عدن

13 يوليو، 2020
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مؤسسة رحمة توزع (٢٥٠) سلة غذائية لمتضرري السيول بالعاصمة عدن

دشنت مؤسسة رحمة حول العالم صباح اليوم بمديرية البريقة مشروع توزيع السلل الغذائية للمتضررين من كوارث السيول بمديريات العاصمة عدن والذين لم يحصلوا على دعم من المنظمات الاخرى.
وفي تصريح لوسائل الاعلام اوضح عمر أحمد عيديد المدير العام لمؤسسة رحمة حول العالم ان عملية التوزيع شملت توزيع (٢٥٠) سلة غذائية للمتضررين من كوارث السيول ومن جميع مديريات العاصمة عدن والذي تم اجراء عملية المسح الميداني لهم ولم يحصلوا على دعم مسبق من المنظمات الاخرى .
من جانبه المدير التنفيذي لمؤسسة رحمة حول العالم / عبدالرحمن العطاس اوضح ان مشروع الدعم بالسلل الغذائية يستهدف اربعمائة اسرة في العاصمة عدن .منها (٢٥٠) سلة غذائية تم تسليمها اليوم للاكثر تضررا .
واضاف بان مشروع الدعم الذي تقدمه مؤسسة رحمة حول العالم يأتي بالتنسيق والتعاون مع السلطات المحلية واللجنة العليا للاغاثة ممثلة بالشيخ / جمال بالفقيه منسق اللجنة العلياء للاغاثة .مشيرا الى ان السلة مكونة من سبعة اصناف ( ارز وسكر ، طماط ، حليب ، ودقيق شاهي وزيت )
حضر عملية التوزيع / منيف احمد مندوب مؤسسة رحمة بالعاصمة عدن .
 
كتب//عبدالسلام هائل تصوير/ / زكي البوسفي

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