مؤسسة سواعد الخير تتبوأ الصدارة في العمل الخيري والإنساني

منذ ان تأسست مؤسسة سواعد الخير عام ٢٠١٣م .اخذت على عاتقها مسؤولية العمل الميداني والسعي الجاد ،لكل عمل خيري يخدم اكبر عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة والمهمشين والنازحين واليتامى والحالات الفقيرة بمختلف فئاتها .

وبهمة عالية وقيادة كفؤة قادرة ومقتدرة على تسير دفة العمل الخيري وتحقيق اهداف المؤسسة بكل أمانة وإخلاص مبتغين بذلك وجه الله ورضاه ،ومساعدة المحتاجين وادخال البسمة والفرحة على وجوه الابناء والايتام .وذلك بفضل من الله ،ثم بجهود ربان مسيرة العطاء الخيري لمؤسسة سواعد الخير الدكتور/ علي عبدالله الدويل المدير العام التنفيذي للمؤسسة الذي جسد العمل الخيري بالواقع العملي. والتزام خط واحد فقط دون غيره في كل انشطة المؤسسة .وهو خط العمل الخيري الذي يقدم خدماته ومساعدته للمحتاجين دون اي اغراض تميل عن الهدف العام لمؤسسة سواعد الخير .التي كان لها قصب السبق في تبوء الصدارة في كثير من الاعمال والانجازات المميزة التي جعلت مؤسسة سواعد الخير في مقدمة المؤسسات والمنظمات الخيرية العاملة في الوقت الراهن .وحازت على ثقة الداعمين والمستفيدين على حد سواء .

#مميزات :

الدكتور / علي عبدالله الدويل المدير التنفيذي لمؤسسة سواعد الخير استعرض في حديثه اهداف ومميزات نشاط المؤسسة والمتمثل بدقة الرؤية والخطط ،والتميز في العمل الخيري والانساني ومن أهم اهداف المؤسسة : المساهمة الفعالة قي تنمية وتطوير العمل في خمسة قطاعات هي :

١ – قطاع المساعدات الغذائية .٢- قطاع المياه والتعليم .٣-الصحة والايواء .٤- التنمية وتحسين سبل المعيشة .٥- الإنشاء والتعمير

وحول التميز في نشاط مؤسسة سواعد الخير قال المدير التنفيذي : انفردنا بأنجاز ثلاثة مشاريع إنسانيةهي:

– بناء (١٥٠) منزل للاسر الفقيرة والتي كانت تسكن في العشش بمحافظة لحج بتكلفة حوالي ( ٤٥٠) مليون ريال بتمويل دولة الكويت الشقيقة

– مشروع صناع الامل

وفيه تم إيواء وتأهيل وتدريب وتعليم اللغة الانجليزية لحوالي( ٥٠) طفلا من المهمشين واطفال الشوارع والأيتام من عمر السابعة الى خمس عشرة سنة من خلال تجميعهم وايوائهم في مركز خاص يعنى برعايتهم وتدريبهم وتاهيلهم .

– المشروع المستدام وهو تمكينهم من مزاولة العمل بمشروع مستدام يساعدهم في تحسين ظروفهم المعشية والاقتصادية .

وهناك انشطة عديدة لمؤسسة سواعد الخير ابرزها استهداف قسم علاج الاورام ( السرطانات بمستشفى الصداقة بعدن ) من خلال تأثيثه وشراء عشرة مكيفات و(٣٠) كرسي متحرك، واسرة رقود ،وكراسي عادية وعلاجات ومستلزمات طبية أخرى .

– تقديم المساعدات المالية والنقدية والعينية للاسر الاشد فقرا .

واضاف المدير العام التنفيذي لمؤسسة سواعد الخير ان المؤسسة ساهمت بإقامة مخيمات ل٥٠ اسرة نازحة بمحافظة مأرب من محافظة الجوف .وتكفلت المؤسسة بتوفير الخيام ووسائل الايواء والتغذية لمدة ثلاثة أشهر .كما تم حفر بئرين لمياه الشرب بمحافظ لحج بتمويل من مجموعة أم محمد الكويتية .

و تم استهداف المناطق النائية في منطقتي رأس عمران وفقم بمديرية البريقة من خلال توزيع الحقيبة والملابس المدرسية المتكاملة لنحو (١٠٠٠) طالب وطالبة في مدرستي فقم ورأس عمران وبكلفة (٢٢) مليون ريال.



السبق في الدعم :

وفيما يتعلق بأضرار سيول الامطار على مدينة عدن .اكد الدكتور/ علي عبدالله الدويل المدير العام التنفيذي لمؤسسة سواعد الخير ان المؤسسة كانت السباقة في استهداف المتضررين من كوارث السيول بمديرية المعلا حيث قامت بحصر (٥٠) اسرة تضررت من السيول وقامت على الفور بتوزيع سلة غذائية لكل اسرة .

وعن دور مؤسسة سواعد الخير في التوعية من مخاطر فيروس كورونا .

اكد الدويل ان فريق من المؤسسة (١٢) شخصا شاركوا في تنفيذ الحملة التوعوية المتكاملة للوقاية من مخاطر فيروس كورونا وذلك من خلال توزيع المنشورات والبرشورات والملصقات في مناطق واحياء مديريات التواهي ،المعلا ،خورمكسروالمنصورة .

وتطرق الدكتور / علي عبدالله الدويل المدير التنفيذي لمؤسسة سواعد الخير الى قيام المؤسسة بتنفيذ المشاريع الموسمية في الاعياد من توزيع الملابس والسلل الغذائية والحقائب المدرسية بالاضافة الى كفالة عدد من الايتام ..وغيرها . ناهيك عن الانشطة الخيرية الرمضانية في كل عام .مشيرا الى ان المؤسسة عازمة في هذالعام وخلال شهر رمضان المبارك على أن تقوم بتوزيع عشرة الاف وجبة جاهزة ..بالاضافة الى الترتيب لتوزيع ( ٣٠٠٠) سلة غذائية وتوزيع (٥٠٠٠) كرتون تمر على الاسر المحتاجة والاشد فقرا ..

مختتما حديثه بالتأكيد على ان المؤسسة لديها خطط طموحة جدا في التوسع بعملها الخيري الذي اتسمت به كواحدة من اهم وابرز مؤسسات ومنظمات المجتمع في العمل الخيري والانساني البحت.

تقرير/ عبدالسلام هائل

تصوير / زكي اليوسفي

