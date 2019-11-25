مؤسسة شباب أبين تعقد اللقاء المجتمعي لمناقشة الدروس المستفادة للمشاريع المنفذة وتحديد قضايا مجتمعية

في اطار برنامج جسور حوار وبدعم من منظمة شركاء اليمن اقامت مؤسسة شباب أبين صباح اليوم الاثنين 25 / 11 / 2019 م بقاعة نور بزنجبار اللقاء المجتمعي لعدد من الشخصيات الاجتماعية وخطباء المساجد وقيادات تربوية ونشطاء لمنظمات مجتمع مدني يمثلون مديريات زنجبار وخنفر ولودر.

حيث طلب ميسر اللقاء الاستاذ علاء باحكر من مؤسسة شباب أبين من المشاركين تحديد اهم قضايا واحتياجات مجتمعية ومن وجهة نظرهم وما هي الجهات التي يرى المشارك انها معنية بتلبية هذا الاحتياج.

كما تم استعراض فيديو (صور ) لاهم مشروعان نفذتهما مؤسسة شباب أبين بناءأ على لقاءات مجتمعية سابقة اجمعت على اهمية هذان المشروعان .

وهما رفع سور لثانوية بلقيس للبنات بلودر (حماية) كون ثانوية البنات كانت مطلة على منازل المواطنين ولا يستفدن الطالبات وإدارة المدرسة من باحة المدرسة واسهم رفع السور في حل مشكلات مجتمعية وحد من تسرب البنات من التعليم.

والمشروع الاخر بناء مضلة (هنجر) بساحة مجمع الفتح للبنات بالمسيمير مديرية خنفر مما اسهم هذا المشروع في الاستفادة منه لتنفيذ عدد من الانشطة التعليمية (الصفية واللاصفية ) ووقاية للطالبات من الجو الحار اثناء الطابور الصباحي للمنطقة وقد اسهمت اللقاءات المجتمعية في نجاح هذا المشروع وعند اقتناع المجتمع باهمية المشروع بادر بالمساهمة المادية في تطوير المشروع وجعل المدرسة بيئة جاذبة للتعليم وتعليم الفتاة.

هذا وقد اكد المشاركون خلال حلقات النقاش عن الانطباع العام قبل وبعد تنفيذ المشروعان والدروس المستفادة من تنفيذ هكذا مشاريع تلامس احتياجات مجتمعية ملحة ..

وفي نهاية اللقاء تم اختيار (5) ممثلين عن المشاركين بصورة ديمقراطية لتبني قضايا مجتمعية لدى صناع القرار والمنظمات المانحة.

حضر اللقاء أ / أنيس نعمان. و أ/ بهية السقاف د. فيدل منذوق ممثلين ومقيمين عن الجهات المانحة.

شارك في اللقاء عن مؤسسة شباب ابين أ/ صلاح الدوح. و. أ/ أنور قائد احمد

من خالد دهمس