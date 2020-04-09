مؤسسة شباب أبين تواصل التوعية لمجابهة كورونا وتختتم توزيع حقيبة النظافة في مخيمات النازحين والمجتمعات المستضيفة 



-نايف زين ناصر –

في إطار خطة وبرنامج مؤسسة شباب أبين المؤسسة المجتمعية الرائدة مجتمعياً في أبين واصلت المؤسسة اليوم الخميس 9ابريل 2020 م برنامجها المستمر لمجابهة

مخاطر فيروس كورونا كوفيد 19 والاجراءات الإحترازية والطرق الوقائيه من هذا الفيروس وكذا نشر رسائل النظافة و الإرشادات الصحية والإصحاح البيئي وإستمرار تنفيذ الحملات التوعوية حول طرق الوقاية من فيروس كورونا والإجراءات الإحترازية للفيروس ورسائل النظافة الصحيه والاصحاح البيئي والإرشادات ضمن أنشطة مشروع تدخلات المياه والصرف الصحي لأكثر المجتمعات ضعفاً في محافظة أبين مديريتي زنجبار وخنفر

الممول من صندوق التمويل الإنساني اليمني (YHF)

والذي تنفذه مؤسسة شباب ابين (AYF)

حيث شملت التوعية آلاف

من المجتمعات النازحة والمستضيفة في محافظة أبين بمديريتي خنفر و زنجبار رجال ونساء وأطفال.

كما إختتمت مؤسسة شباب أبين أيضاً توزيع حقيبة النظافة المقدمة من منظمة اليونيسف وعددها 600 حقيبة نظافة تم توزيعها للنازحين في المخيمات

كما حرصت مؤسسة شباب ابين على تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس الكورونا كوفيد 19 على أرض الواقع من خلال قيام المؤسسة بتوزيع حقيبة النظافة للنازحين في المخيمات في محافظة أبين بمديرية خنفر

بالتنسيق مع السلطة المحلية في محافظة أبين ومديرية خنفر وبالتنسيق مع الوحدة التنفيذية للنازحين أبين

كما تم استهداف المستفيدين متلقيين التوعية من النازحين في المخيمات في مديرية خنفر أبين وتوزيع حقيبة النظافة مقدمة كدعم من منظمة اليونسيف

حيث قامت مؤسسة شباب أبين بتوزيع حقيبة النظافة لعدد 600 من النازحين في المخيمات والنازحين في المنازل

وقامت المؤسسة بفريقها المتطوعين البالغ عددهم (40) متطوع من مؤسسة شباب أبين بعملية تنظيم وترتيب المستفيدين والصرف لهم بصورة إنفرادية بدون أي شكل من أشكال الإزدحام والتجمهر حيث قام المتطوعين بتقسيمهم إلى مجموعات

و هذه الإجراءات تأتي حرصاً من مؤسسة شباب أبين على توعية المواطنين من خطورة الفايروس وسرعة انتشارة وفتكه بالارواح

هذه الاعمال والاجراءات الاحترازيه والتوعوية من الإيجابيات لمؤسسة شباب أبين التي تعتبر مؤسسة رائده على خدمة المجتمعات ومجابة الازمات التي يتعرض لها المجتمعات النازحه والمضيفة و حظيت برامج المؤسسة برضا و إستحسان وقبول النازحين والمجتمعات المضيفة و تقدموا بالشكر لمؤسسة شباب أبين للجهود التي بذلتها وتبذلها في تغطية احتياجاتهم وتوعيتهم في ظل هذه الازمات والكواراث والاوبئة التي حلت في ظل حياة معيشة صعبة تمر عليهم

متمنيين للمؤسسة التوفيق والنجاح