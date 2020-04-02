مؤسسة شباب للتنمية الشاملة تدشن الحملة المسموعة بمنطقة حلمة بمديرية خنفر

ضمن حملة “وعي” للتوعية من فيروس كورونا دشنت عصر اليوم مؤسسة شباب للتنمية الشاملة الحملة المسموعة بمنطقة حلمة بمديرية خنفر بأشراف مكتب الصحة والسكان م/خنفر وتحت شعار ( كن واعي ومسؤول للوقاية والقضاء على فيروس كورونا).

وخلال الحملة طاف فريق مؤسسة شباب للتنمية الشاملة بالسيارة ومكبرات الصوت في أرجاء منطقة حلمة ومخيم النازحين القوا خلالها طرق الوقاية ضد فايروس كورونا وخطوات تجنبها أضافة لتوزيع برشورات والصاق لوحة كبيرة في مخيم النازحين.

وصرح منسق حملة “وعي” التي تنفذها مؤسسة شباب للتنمية الشاملة أ. “خالد علي صلاح” أن حملة “وعي” للتوعية من فيروس كورونا التي تنفذها مؤسسة شباب تشمل خمس مراحل وهي (الصاق بوسترات في الأماكن العامة/توزيع بروشورات/حلقات توعية من منزل إلى منزل بالأعراض والوقاية/توعية مسموعة عن طريق سيارة تجوب الحصن وضواحيها تنقل رسائل التوعية/التعقيم بالكلور في الأماكن العامة).

وأضاف بالقول أن الحملة ناجحة وتفاعل المواطنين كان ممتاز وكل هذا بجهود ذاتية من أفراد مؤسسة شباب للتنمية الشاملة الذين يبذلوا جهود جبارة وعلى رأسهم رئيسة المؤسسة أ. “أبتسام بارزيق”، خلال الثلاثة الأيام قاموا بعمل جبار حيث تمت التوعية في المنازل والمراكز الصحية وهذا بنشاط الشباب المتطوعين في المؤسسة.

وقال نأمل أن يستمر تعاون المواطنين وتفاعلهم بحيث تصل فكرة التوعية للناس بشكل أهم لأيصال المعلومة بالشكل الصحيح وتدشين الحملة المسموعة لان بعض الأفراد لايستطيعوا القراءة ولا الكتابة لهذا نعمل لخدمة كأفة شرائح المجتمع.

مختتماً حديثة بالشكر للوحدة الصحية بالحصن على تفاعلها وتعاونها مع الحملة.

من جانبه رئيس لجنة النازحين بمديرية خنفر ومنذوب النازحين بمنطقة حلمة الشيخ “أبراهيم حسن الخاشعة” تحدث بكلمة شكر خلالها مؤسسة شباب للتنمية الشاملة على توعية النازحين بحلمة.

وأثناء على جهود متطوعي مؤسسة شباب للتنمية الشاملة لتدشينهم الحملة المسموعة بمنطقة حلمة وتوزيعهم البرشورات واللواصق وعمل لوحة أرشادية عن طرق الوقاية.

الجدير بالذكر أن منطقة حلمة لم تصلها حملات التوعية من قبل غير أن مؤسسة شباب بأدرت بأستهداف المنطقة، كما تستمر الحملة المسموعة وغيرها من حملات “وعي” في منطقة الحصن وضواحيها.

*من خالد عباد