مؤسسة غيث تنظم دورة تدريبية للتوعية بمخاطر فيروس كورونا في المنصورة

نظمت مؤسسة غيث للتنمية والتأهيل الدورة التدريبية للتوعية بمخاطر فيروس كورونا والوقاية منه في صباح اليوم الخميس 2/ 4 / 2020م في مقر مؤسسة عدن للفنون والعلوم بالمنصورة .

وقد تطرق المدرب صبري تيسير في الدورة الى عدة نقاط اهمها أهمية التوعية لتفادي مخاطر انتشار وباء كورونا والى آلية التوعية التي على المتدربين تنفيذها أثناء توعيتهم والحماية التي عليهم اتخاذها قبل التوعية ..

ومن ناحيتها استطردت الأستاذة ماجدة القميشي رئيسة مؤسسة غيث إلى أهمية دور المؤسسات والمنظمات في تفعيل برامج التوعية ونحن في مؤسسة غيث سنعمل بدورنا في توجيه الناس وتعريفهم بهذا الفيروس والوقاية منه .

وفي نهاية الدورة تم النزول التوعوي للمتدربين في مديرية إنماء .

الدورة كانت بحضور الأستاذة سهى باسويد المدير التنفيذي لمؤسسة غيث والأستاذ خالد الأصبحي مدير الرقابة والتفتيش بالمؤسسة والأستاذة أحلام ياسر مديرة الخدمة الاجتماعيةوالأستاذة أماني عيدروس مسؤولة التدريب والتأهيل بمؤسسة عدن للفنون والعلوم.