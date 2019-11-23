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مؤسسة لأجل الجميع للتنمية تقيم ورشة "الصمود الريفي2" بمديرية سرار

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أقيمت يوم امس الورشة التعريفية لمشروع “الصمود الريفي2” مع السلطة المحلية واللجان المجتمعية في مديرية سرار محافظة ابين والذي تنفدها مؤسسة لأجل الجميع للتنمية.

وياتي مشروع الصمود الريفي2 ضمن برنامج دعم سبل العيش والأمن الغذائي في اليمن والذي يتمحور على مكون سبل العيش ومكون الطاقة الشمسية .

وقدم مدير البرنامج محمد الضبواني بشرح مفصل حول المشروع للجان المجتمعية وفريق العمل الميداني بمديرية سرار وتوزيع لوحة المعايير لأختيار المستفيدين من المشروع .

وقال الضبواني. ان المشروع سينفد خلال الايام المقبلة في مديرية سرار / محافظة ابين وسوف يستمر من شهر أكتوبر 2019م إلى سبتمر 2020م.

كما ذكر محمد الضبواني ان البرنامج دعم سبل العيش سوف يركز على مكون سبل المعيشة لعدد ٨٥٠ مستفيد و مكون الطاقة الشمسية لعدد ٥٠٠ اسره وسوف يتوسطه جلسات من التوعيات وغيرها.

وكما قال البرنامج هو دعم سبل العيش والأمن الغذائي في اليمن بدعم من الاتحاد الاوربي بالشراكة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP والتي تنفده مؤسسة لأجل الجميع للتنمية.

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