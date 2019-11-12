كريتر سكاي

مؤسسة مكافحة السرطان بعدن توزع 400 كرتون تمر لمرضى السرطان

كريتر سكاي كريتر سكاي منذ 7 دقائق
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كريتر سكاي/خاص

وزعت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بعدن، بالتنسيق مع شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية بعدن اليوم، 400 كرتون تمر لمرضى السرطان بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

 وخلال التوزيع أكد مدير عام مديرية صيرة محافظة عدن خالد سيدو ، ومدير إدارة الجمعيات بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن عصام وادي، أهمية دعم ومساندة مرضى السرطان نظراً للظروف الصعبة التي يعانون منها , مثنياً على الدور الذي تلعبه المؤسسة في تقديم يد العون والمساعدة لمرضى السرطان.

 من جانبه قال نائب مدير المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بعدن إبراهيم بامفروش، إن توزيع التمور يأتي ضمن جهود المؤسسة بمجال العطاء الإجتماعي والدعم النفسي لمرضى السرطان في عدن والمحافظات المجاورة التي ترعاهم المؤسسة .

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