مؤسسة موانئ البحر العربي تناقش إجراءات الحجر الصحي للبواخر ونظام رسوها بالأولوية ⋆

المكلا ( نخبة حضرموت ) اعلام المؤسسة

عقد اليوم اجتماعاً موسعاً بمقر مؤسسة موانئ البحر العربي ضم غرفة تجارة وصناعة حضرموت و الوكلاء الملاحيين والجهات الصحية والأمنية بالميناء ، ناقش الوضع الاقتصادي وتأثر الموانئ بجائحة كورونا ونظام إدخال السفن وترتيب الأولويات في الوضع الاستثنائي الراهن ، وتطبيق الحجر الصحي البواخر في منطقة الانتظار .

ورحب المهندس سالم علي باسمير رئيس مجلس إدارة المؤسسة بالحاضرين ، واستعرض وضع ميناء المكلا الحالي ونظام الأولوية للرسو في أرصفة الميناء ، والإجراءات الوقائية الصحية المتبعة في البواخر والسفن الخشبية .

وشدد رئيس مجلس الإدارة على تطبيق الحجر الصحي للبواخر المختلفة والسفن الخشبية والأولوية لبواخر المواد الغذائية وتسريع عملية التفريغ بنظام 24ساعة والغرامات المالية على تأخير الحاويات في ساحات الميناء .

واستمع المهندس باسمير لمداخلات الحاضرين ومقترحاتهم حول تبعات إجراءات الحجر الصحي الإلزامي ونظام الأولويات وآلية تطبيقه بحيث يتم إصدار تعميمات باللغتين العربية والإنجليزية للبواخر والوكالات العالمية الناقلة .



و في الختام افضى الاجتماع إلى تبني بعض الإجراءات المهمة والضرورية في الظروف الاستثنائية:



1- الحجر الصحي لمدة 14يوم لكل سفن الخشبية في منطقة الانتظار خارج الميناء واحتساب منذ مغادرتها اخر ميناء إلى وصولها وذلك بسبب احتكاك العمال مع طواقم تلك السفن ، وبعد إنقضاء الفترة يسمح لها بالدخول .

2- التشاور مع وزارة النقل ومحافظ محافظة حضرموت بحيث يتم تطبيق الحجر الصحي لمدة 14يوم لكل البواخر التجارية ويكون هذا القرار نافذ بعد مصادقة الجهات العليا مع مراعاة احتياجات المحافظة من مواد غذائية ونفطية .

3- إعطاء الأولوية للبواخر المحملة بالمواد الغذائية الأساسية (الارز والسكر والقمح والزيت والمواشي وغيرها ) في أرصفة الميناء .

4- اعتماد نظام العمل 24ساعة لتسريع عملية التفريغ .

5- يتم فرض غرامات الأرضية على ملاك بضائع الحاويات في حالة تأخرهم في نقل حاوياهم إلى خارج الميناء .

حضر الاجتماع الاستاذ فؤاد تيسير الرباكي نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة و الأستاذ فارس خالد بن هلابي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة و الدكتور عمر باكرشوم مدير مكتب الصحة بالميناء و الوكلاء الملاحيين و الجهات الأمنية بالميناء و بعض مدراء الإدارات بالمؤسسة .