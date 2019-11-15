مؤسسة مياه ردفان تدعو المواطنين الى تسديد قيمة الاستهلاك





وجه مدير مؤسسة المياه فرع ردفان،عبدالله صالح القريطي،دعوة للمواطنين في مدينة الحبيلين والمناطق المحيطة بها ،المستفيدة من خدمات المؤسسة إلى سرعة تسديد قيمة استهلاك المياه،كون المؤسسة كما صرح القريطي بحاجة إلى إيرادات لإستقرار العمل،وعلى أبناء المجتمع التعاون معنا من أجل المصلحة العامة وتسديد مايمكنهم

مشيراً ” بأن الاقبال على تسديد قيمة الاستهلاك ،ليست بالشكل المطلوب،ولذا نرجو من الأخوة المواطنين تسديد ماعليهم من استهلاك،وإلا فأننا سنقوم بتنفيذ حملات على المترددين عن التسديد،لأن المؤسسة هي لخدمة المواطن ومن الواجب أن يحرص على مصلحته،ونأمل أن يتفاعلوا بالذهاب إلى مقر الإدارة ونحن سنبذل الجهود الكبيرة من أجل إيصال الخدمة لجميع المواطنين وفقاً للإمكانيات والظروف المتاحة