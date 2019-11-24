مؤسسة “وجود ” بعدن تنظم ورشة حول “تطوير الأجندة الوطنية للمرأة وإثراء الخطة الوطنية لتطبيق القرار (1325)

أقيمت صباح اليوم مؤسسة وجود للأمن الإنساني وبالشراكة مع مبادرة مسار السلام بالعاصمة المؤقتة بعدن ورشة عمل حول ” تطوير وإثراء الأجندة الوطنية للمرأة والأمن والسلام والخطة الوطنية لتطبيق القرار”1325″ ، برعاية وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور/ نجيب منصور العوج،خلال الفترة 24-25 نوفمبر 2019م وبمشاركة قيادات نسويه حكومية ومنظمات مجتمع مدني .

وفي بداية اللقاء رحبت رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني مها عوض “بجميع الحاضرات موضحة “إن تنظيم هذه الورشة حول الأجندة الوطنية للمرأة والسلام والأمن وفي إثراء الخطة الوطنية لتطبيق القرار ( 1325) استنادا إلى النهج القائم على المشاركة في التخطيط والتنفيذ بما يسمح لجميع أصحاب المصلحة من مجالات مختلفة تشاركيه تؤدي إلى الالتزام بالخطة وتنفيذها بالتزامات في إجراءات يضمن تنفيذها من قبل الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية بما في ذلك البرلمان .. مشيرة إلى إن من الضروري إشراك منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية والمراكز الأكاديمية والجهات المانحة والمنظمات الدولية والإقليمية .

وأضافت ” إن الاهتمام بالأجندة الوطنية للمرأة والأمن والسلام وإعداد خطة وطنية لتحقيق القرار (1325)والقرارات المكملة تفرضها الظروف التي أوجدت في حياتنا اليوم مع النزاع المسلح وعلى امتداد تاريخي لمطالب العدل والإنصاف والحرية والكرامة والمساواة .

وأكدت “بان خطة العمل الوطنية تتيح للدوائر الحكومية تقسيم العمل على نحو واضح وفهم الموارد المطلوبة في تحديد الشركاء كالمجتمع المدني والمنظمات النسوية بغرض تعزيز عملية تطبيق القرار… مشيدا باهتمام وزارة التخطيط والتعاون الدولي على تلمسها هذه المشاكل التنموية إلى جانب الحقوقية الإنسانية للنساء ..متمنيه بان تكون مخرجات الورشة مادة مقدمة لكل الجهات المعنية في مسالة إثراء الأجندة وكذلك الخطة الوطنية على الصعيد الدولي والمحلي .

من جانبه أشار وكيل قطاع التعاون الدولي أ /عمر عبد العزيز” إن الوزارة تنظر إلى المرأة بأنها عامل مساهم في بناء الاقتصاد الوطني .. منوها بالقول بان المرأة هي أكثر من تضرر من الحرب وان هناك العديد من الأسباب التي تعوق قدرة مشاركة المرأة في العمليات المجتمعية والسياسية.

من جهته عبر عماد سنان من وزارة حقوق الإنسان ” عن سعادته بهذه الفعاليات على الواقع العملي وذلك لتعزيز حماية المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ..لافتا إن الوزارة تعزز هذه الخطط والاستراتيجيات لنهوض بواقع المرأة لتصل إلى مواقع صنع القرار وتعزيز مشاركتها في بناء السلام .

وأكد “سنان” بان وزارة حقوق الإنسان قد تم توقيع مذكرة شراكة مع مركز(sos) لتطبيق قرار(1325)في استراتيجيات خطط الوزارة والجهات الحكومية ، وتم تشكيل لجنة متخصصة فنية لدمج القرار في خططها .. مشير إلى اننا نستقبل عبر غرفة العمليات ” أي شكاوى وبلاغات من المواطنين لكل أنواع جميع الانتهاكات ..

واستعرضت “عبير نعمان محلل برامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة “إن العنف والفساد وعدم المساواة في القوانين هي بعض العقبات التي تقف في سبيل مشاركة المرأة على عدم قدم المساواة مع الرجل في عمليات بناء السلام بالمناطق التي تمزقها النزاعات واليمن يجسد احد أهم هذه الحالات.

وتطرقت ” نادية جمال ” مسؤولة المرأة والأمن والسلام مبادرة مسار السلام عن تحديث الأجندة الوطنية للنساء والسلام والأمن والمساهمة في إثراء الخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325 الذي تسعى الحكومة اليمنية لتطويرها، وهي خطوة بالاتجاه الصحيح والتي نأمل بأنها ستساهم في نقل اليمن من آخر مرتبة في مؤشر النساء والسلام والأمن إلى مراتب أعلى تصون كرامتهن.

كما تطرقت فاطمة يسلم منظمة الطفل والمرأة الى عرض اجتماعات لجنه حماية للنساء والفتيات التابعة لجامعة الدول العربية .

وفي الختام عرض فيلم وثائقي يشمل القرار(1325) وتم المداخلات وطرح الآراء من جميع الحاضرات .

*من سماح إمداد