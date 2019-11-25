مؤسسة “وجود ” ومبادرة “مسار السلام” تختتم ورشة ” تطوير الأجندة الوطنية للمرأة وإثراء الخطة الوطنية لتطبيق القرار (1325)

اختتمت صباح اليوم مؤسسة وجود للأمن الإنساني وبالشراكة مع مبادرة مسار السلام بالعاصمة المؤقتة بعدن ورشة عمل حول ” تطوير وإثراء الأجندة الوطنية للمرأة والأمن والسلام والخطة الوطنية لتطبيق القرار”1325″ ، برعاية وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور/ نجيب منصور العوج، بمشاركة قيادات نسويه حكومية ومنظمات مجتمع مدني .

وفي ختام الورشة ألقت رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني مها عوض ” بكلمة متمنيه إن يكون هناك متابعة في إطار عمل مستمر مع الجهات المعنية والجهات القطاعية للتأكيد بتغيير بواقع التخطيط التي يستجيب التزامات تطبيق القرار (1325) والقرارات المكملة له على مستوى الخطط القطاعية ببرامج عمل تستطيع إن يتحقق فعلا حقيقي مع متطلبات القرار.

وأضافت قائلة : بان يجب على الاعلام ان يتعمق بشكل اكبر وفاعل لتحريك تجاه الالتزامات وخاصة من الجهات المعنية … مؤكدة بان الدولة هي مسؤوليته الأولى في مسالة الخطة الوطنية للقرار (1325) والقرارات المكملة له ويكون هناك دور فعال للإعلام يساند في جهود إيجاد المبادرة من الحكومة والمؤسسات للعمل عليها.

مشيدا باهتمام الحاضرات بالتفاعل والنقاش والأفكار الرائعة التي طرحت في خلال هذه الورشة .

كما تم التعريف عن المشروع من قبل مديرة المشروع مودة خالد قدار بعرض بوربوينت : 1- باسم المشروع :هو مشروع تحديث الأجندة الوطنية للنساء والأمن والسلام مشروع تنفد مؤسسة وجود بالشراكة مع مبادرة منظمة مسار السلام .

2- أهدف المشروع : جمع المعلومات لتحديت الأجندة الوطنية وتطبيق القرار 1325 ولتطبيق القرار 1325لتعكس أولويات النساء.

3- الفئات المستهدفة: النساء النازحات والمتضررات من مختلف مخيمات النزوح والقيادات الأمنيات والسلك القضائي والقيادات النسوية .

كما أوضحت “مسؤولة المرأة والأمن والسلام نادية جمال ” ان مبادرة مسار السلام وهي منظمة كندية يمنية نعمل على دعم عملية السلام عن طريق تعزيز المفاهيم النسوية في عملية بناء السلام ودعم المبادرات المحلية التي تسعى لتحقيق السلام، وبشكل خاص نعمل على خلق مساحات لإيصال الأصوات المقصية ونساهم في إيصال أصوات النساء والشباب والمجتمع المدني للتأثير في صنع القرار. وناقشت الورشة على مدى يومين عدد من المواضيع تم فيها استعراض عرض فيلم وثائقي يشمل القرار (1325) وتم المداخلات وطرح الآراء من جميع الحاضرات .

بالإضافة الى عرض لنماذج الخطط الوطنية لتطبيق القرار 1325 في الدول العربية (العراق –لبنان – سوريا) ومجالات أوجه قضايا الخطة الوطنية للمرأة والأمن والسلام والتي تتمثل في السياسات الخاصة بكل محور، وقد تم تقسيم و أربع مجموعات عمل لحسب محاور القرار(المشاركة – الحماية – الوقاية – الإغاثة والإنعاش)، واوجة التنسيق والتعاون بين الجهات الفاعلة ( الجهات الحكومية المنظمات الدولية ) وأصحاب المصلحة الآخرون ( منظمات المجتمع المدني).

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات تتمثل بالعمل على تنفيذ مخرجات هذه الورشة بشكل قطاعي وعبر شراكات كل ذلك يخدم التوجه إلى اعتماد وإقرار خطة وطنية لتنفيذ القرار 1325.

*من سماح إمداد