مؤسسة وطن التنموية بمأرب تسيير قافلة دعم لقوات الجيش في جبهات القتال



سيرت مؤسسة وطن التنموية بالمشاركة مع حرائر اليمن، اليوم الخميس، قافلة غذائية للمقاتلين في الجبهات والخطوط الأمامية من أبناء الجيش الوطني.

القافلة تأتي تزامنا مع اعتداءات جديدة التي تشنها مليشيا الحوثي بالقصف على مدينة مأرب وقتلت عدد من المدنيين من أطفال ونساء.

من جهته قال علي صلح مندوب مؤسسة وطن إن القافلة مساهمة من حرائر اليمن ومؤسسة وطن ومن أبناء المجتمع لمساندة الجيش الوطني ودعم الجنود المرابطين في الجبهات في نهم والجوف وصرواح والبيضاء.

و قالت نائلة العريقي، إحدى المشاركات في القافلة عن حرائر اليمن، إن القافلة جهزت بمشاركة حرائر اليمن ومشاركة متواضعة منهن لمساندة الجيش الوطني والأبطال المرابطين في الجبهات.

وتسير قافلة وطن بين حين وآخر قوافل غذائية وكسوة الشتاء، وقوافل عيدية في المناسبات والأعياد، دعما للمرابطين في الخطوط الامامية في جبهات القتال في صنعاء والجوف وصرواح والبيضاء.





