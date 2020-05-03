مؤسسة يافع للعمل والإنجاز وجمعية القعيطي الخيرية يدشنان توزيع مواد غذائية وايوائية للمتضررين من سيول عدن في مديرية المعلا



عدن – نجيب الكلدي

دشنت مؤسسة يافع للعمل والإنجاز وجمعية القعيطي الخيرية أعمال توزيع السلة الغذائية والمواد الإيوائية على الأسر المتضررة من آثار سيول الأمطار في العاصمة عدن.

وخلال التدشين ثمن مأمور مديرية المعلا فهد مشبق أبناء يافع ممثلا بمؤسسة يافع للعمل والإنجاز وجمعية القعيطي الخيرية على دورهم الكبير تجاه أبناء مديرية المعلا ومدينة عدن بشكل عام خصوصا في ظل هذه الأزمة والكارثة التي حلت بالمدينة جراء سيول الأمطار .

وأكد مشبق أن المساعدات ستسهم في التخفيف من معاناة الأسر المتضررة من السيول بالإضافة لما تمر به من ظروف اقتصادية صعبة.

من جانبه الدكتور يوسف العمراني رئيس اللجنة الاغاثية المشتركة لمؤسسة يافع للعمل والإنجاز وجمعية القعيطي الخيرية أكد أن المساعدات الغذائية والإيوائية تأتي في إطار جهود رجال الخير من أبناء يافع لإخوانهم أبنا عدن اللذين تعرضوا لأضرار جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة عدن بشكل عام.

وأوضح العمراني أن المساعدات التي تم تسليمها اليوم لمديرية المعلا مايقارب 700 سلة غذائية و700 فرشان و بطانيات.

وأوضح العمراني أن هذا التدشين سبقته أعمال أخرى قامت به اللجنة المشتركة في جانب توفير مياه الشرب لبعض الأحياء المتضررة وكذا مشروع الإنارة لبعض الأحياء المتضررة عن طريق تجهيز الواح شمسية وبطاريات وغيرها من الأعمال الاسعافية الأخرى التي تسهم في التخفيف من معاناة الأسر التي حلت بها هذه الكارثة.

وأختتم رئيس اللجنة الاغاثية المشتركة أن مؤسسة يافع للعمل والإنجاز وجمعية القعيطي الخيرية لا زال لديهما عدد من الأعمال الخيرية التي سوف يتم تنفيذها بهدف مساعد أهلهم المتضررين من هذه السيول من أبناء عدن الحبيبة.

حضر التدشين الشيخ محمد جعفر القعيطي رئيس مجلس أمناء مؤسسة يافع للعمل والإنجاز والسفير خالد الحصني المدير التنفيذي للمؤسسة يافع والشيخ عبدالرحمن العبادي أبو صالح عضو المؤسسة.

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