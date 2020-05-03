مؤسسة يافع وجمعية القعيطي تدشنان توزيع مواد غذائية وإيوائية للأسر المتضررة بالمعلا

وزعت مؤسسة يافع للعمل والانجاز وجمعية القعيطي الخيرية المساعدات الغذائية والإيوائية للأسر المتضررة جراء السيول بمديرية المعلا .

وأوضح مدير عام مديرية المعلا فهد المشبق ” أن المساعدات ستسهم في التخفيف من معاناة الأسر المتضررة من السيول وما تمر به من ظروف اقتصادية صعبة .. مثمنا المواقف الإنسانية لمؤسسة يافع للعمل والانجاز وجمعية القعيطي تجاه أبناء عدن اللذين تعرضوا لأضرار جسيمة نتيجة هطول الأمطار الغزيرة على المدينة .

وأكد المشبق ” أن الكميات التي تسلمتها السلطة سوف يتم توزيعها عبر لجان مشتركة وفقا لقاعدة بيانات توضح حجم الأضرار التي تعرضت لها الأسر ” .

و أوضح رئيس اللجنة الإغاثية المشتركة رئيس جمعية القعيطي الخيرية الدكتور ” يوسف العمراني ” أن المساعدات الغذائية والإيوائية المقدمة للأسر المتضررة بمديرية المعلا تأتي في إطار جهود رجال الخير من أبناء يافع لإخوانهم أبنا عدن اللذين تعرضوا لأضرار جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة عدن بشكل عام .. لافتا أن كمية المساعدات المقدمة لمديرية المعلا مايقارب 700 سلة غذائية و700 فرشان و بطانيات وغيرها ، إضافة ما تم تنفيذه بتقديم خزانات مياه الشرب وطاقات شمسية كخطوات إسعافية للمواطنين بكلفة إجمالية بلغت 20 مليون و300 الف ريال ،

وعبر بالشكر والتقدير لقيادة السلطة المحلية ممثلة بالمدير العام فهد المشبق على الذي يبذل جهودا كبيرة من أجل الوصول لكل الأسر الفقيرة والمتضررة .

حضر التدشين السفير خالد الحصني المدير التنفيذي لمؤسسة يافع للعمل والانجاز زالشيخ محمد جعفر رئيس مجلس أمناء مؤسسة يافع للعمل والانجاز والشيخ عبدالرحمن العبادي ونجيب محفوظ الكلدي المسؤل الإعلامي لمؤسسة يافع للعمل والانجاز .



كتب / نبيل الجنيد تصوير / زكي اليوسفي

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