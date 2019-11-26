مؤسسة ” ينابيع الخير ” الخيرية تنفذ المرحلة الثانية من عملية تأهيل حقل مياه الحصن بأبين

في إطار مشاريع الإغاثة الطارئة المتعددة الأوجه والتي يقدمها الأشقاء في دولة الكويت الشقيق وتحت شعار حملة المحبة ” الكويت إلى جانبكم ” .. نفذت مؤسسة ” ينابيع الخير ” الخيرية وبتمويل من الجمعية الكويتية للإغاثة مشروع إعادة تأهيل حقل مياه الشرب بمحطة الحصن بمديرية خنفر محافظة أبين إضافةً إلى مشروع فصل التيار الكهربائي عن المحطة وآبار المياه وإيجاد خط مستقل بهما ..

ويهدف المشروع الذي تم تنفيذ مرحلتين من مراحله الثلاث إلى تأمين إمدادات المياه إلى المواطنين في المدن والمناطق المستفيدة من خدمات المشروع في نطاق مديريتي زنجبار وخنفر ..

صحيفة “عدن الغد” خلال الثلاث الأيام الماضية تابعت أعمال فريق مؤسسة ” ينابيع الخير ” الخيرية الذي يظم مجموعة من المهندسين والفنيين ويهدف من نزوله إلى مواقع المشروع للتعرف عن كثب على مستوى نجاح عمل المشروع والصعوبات التي تواجهه والآثار الإيجابية التي إنعكست على المستفيدين من خدمات المشروع ..

حيث قام الفريق بالإلتقاء بمدراء مؤسستي الكهرباء والمياه للإضطلاع على جوانب أعمالهم الخاصة بالمشروع ..

حيث أكد مدير عام مؤسسة كهرباء أبين م/ محمود مكيش أن مشروع الربط الكهربائي لمحطة الضخ ومكوناتها من آبار وتنفيذ عملية الفصل كان لها أثرها الإيجابي على المواطنين في المدن والقرى المستفيدة بمديريتي زنجبار وخنفر..

مضيفاً من جانبنا تم تنفيذ كافة الأعمال المرتبطة بالمؤسسة وهي ملتزمة بكل ما يجب عليها من أعمال فنية في الشبكة ..

مشيداً بدولة الكويت وما تقدمه للشعب اليمني من مساعدات ودعم تشهد لها فيه المشاريع المنفذة بالمحافظة من خدمات المياه والصحة والكهرباء ..

آملاً أن تتواصل هذه المكرمات من الأشقاء في الكويت بإعتبار محافظة أبين تعرضت للأضرار الكبيرة في مرافقها الخدمية ومنها الكهرباء جراء الحروب التي مرت بها المحافظة ..

من جانبه إستمع الفريق الفني من مدير عام مؤسسة مياه أبين م/ صالح بلعيدي إلى شرح مفصل لواقع خدمات المياه قبل تنفيذ مشروع تأهيل مضخة المياه بالحصن ومكوناتها وما كان يعانيه المواطنون من إنقطاعات في تموينات وإمدادات المياه الأمر الذي يجعلهم يبحثون عن الماء من أماكن بعيدة أوشرائهم لصهاريج المياه بتكاليف باهضة في ظل ظروف وأزمة الحرب ولكن تدخل الجمعية الكويتية للإغاثة ومن خلال مؤسسة ” ينابيع الخير ” الخيرية وتنفيذها لمشروع التأهيل للمحطة الرئيسية ومكوناتها من آبار إستطعنا أن نحل أزمة المياه بشكل عام خاصة بعد أن تم فصل التيار الكهربائي وإيجاد إستقلالية للمياه بخط منفصل عن الشبكة العامة

مشيراً أن شبكة الآبار في إطار مديرية زنجبار تبلغ ( 6 ) آبار تم تأهليها بالكامل وربطها بالتيار وفي خنفر ( 9 ) آبار هي الأخرى تم تأهيلها وربطها بالتيار الكهربائي ..

هذا وكان الفريق قد قام بعمل مسح إستبياني تم توزيع إستماراته على المواطنين الذين أكدوا على وصول المياه إلى منازلهم على مدار الساعة ولا يوجد أية إنقطاعات منذ بدء عمل المشروع وأن الإنقطاع يحدث أحياناً عند إنقطاع التيار فقط ..

كما قام الفريق الهندسي والفني بالنزول الميداني إلى مواقع الآبار والإستماع إلى المسؤولين عن إدارة هذه الآبار مؤكدين أن عمل الآبار يسير بشكل جيد بعد ربطها بالتيار الخاص بها ..

الصحيفة رافقت أعمال تنفيذ المشروع منذ بداياته الأولى في شهر يناير عام 2017م وسجلت عدد من الأخبار والتقارير تحدثت عن المشروع وما يشكله من أهمية بالغة في حياة المواطنين ..

*من نظير كندح