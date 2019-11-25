المندب نيوز

ماده مرئية: قذائف الحوثيين تدمر منازل المواطنين بمدينة حيس

المندب نيوز المندب نيوز منذ 9 دقائق
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ماده مرئية: قذائف الحوثيين تدمر منازل المواطنين بمدينة حيس

الحديدة (المندب نيوز) خاص

واصلت مليشيات الحوثي الإجرامية خروقاتها وجرائمها بحق المدنيين في مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة غرب اليمن،حيث استهدفت منازل المواطنين في مدينة حيس بقذائف المدفعية.

وقالت مصادر محلية في حيس أن قذائف الهاون سقطت على منزل أحد المواطنين في المدينة ودمرته بشكل كلي في حين تسببت بأضرار بالغة بالمنازل المجاورة له.

يذكر أن مليشيات الحوثي شردت مئات الأسر من منازلها جراء القصف العشوائي الذي تستهدف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين داخل المدن المكتضة بالسكان.

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الحوثيين المواطنين بمدينة تدمر حيس قذائف ماده مرئية منازل
المندب نيوز

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