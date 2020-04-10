ماذا بعد حظر التجوال في حضرموت؟

@ المكلا، نيوزيمن، عبدالله الشادلي:

السياسية

2020-04-11 00:14:42

اقتحم الخطر محافظة حضرموت، جنوب شرقي اليمن، بتسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا (كوفيد – 19) عن طريق أحد موطفي ميناء الشحر، فجر الجمعة 10 أبريل/نيسان.

وبالرغم من فرض إجراءات مشددة على المنافذ البرية في حضرموت إلى حد ما؛ تسببت الإمكانيات المحدودة المتاحة في المنافذ البحرية وخلوها من أجهزة الكشف الخاصة بفيروس كورونا دخوله الأراضي اليمنية، وفق تصريحات خاصة من مسؤولين لنيوزيمن.

وأكدت مصادر رفيعة لنيوزيمن، أنه خلال الأسبوعين الماضيين أُتخِذت إجراءات خاصة في ميناءي المكلا والشحر، مشيرة أنها ستكون أكثر صرامة في الوقت الراهن.

وقالت المصادر ذاتها، إنه سيتم تخصيص غرف للحجر الصحي في الميناءين، كما سيتم شراء أجهزة كشف خاصة بالفيروس المستجد من تبرعات قدمها تجار حضارم.

من جانبه، أعلن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت والصحراء، عصام حبريش الكثيري، أن قرار حظر التجول يبدأ من الساعة السادسة مساءً، وحتى السادسة من صباح السبت.

وقال الكثيري مخاطبا مواطني وادي وصحراء حضرموت: “إن الوضع اليوم لم يعد كما كان من قبل، وإن هذه المرحلة الحرجة تتطلب من الجميع إظهار الثقافة الحضرمية الأصيلة المحافظة على الصحة العامة والمنفذة لتوجيهات لجان الطوارئ”.

وأضاف: “أي تجمع بشري من اليوم يشكل تهديدا خطيرا قد يؤدي لانتشار الفيروس بصورة سريعة قد تصعب السيطرة عليه”.

وفي تجربة فريدة من نوعها نفذتها السلطات المحلية بحضرموت، الخميس، لمواجهة الفيروس المستجد، نجح قرار حظر التجوال لمدة يوم واحد في ردع المواطن من خروجه إلى الشارع، الأمر الذي لم يكلف السلطات عناء كثيرا في إعادة تطبيقه الجمعة 10 أبريل/نيسان، لا سيما بعد التأكد من وجود حالة مصابة بالفيروس.

ورافق قرار حظر التجوال في حضرموت، قرارات منع بيع القات في الأسواق المخصصة له بالمحافظة، ليصل الأمر لاحقا إلى منعه كليا لتجنب حدوث عدوى من أسواق المحافظات المجاورة.

وتضمنت الإجراءات استمرار إغلاق الأسواق العامة والمساجد، ومنع التجمعات في ”المكلا وغيل باوزير“ وباقي مديريات حضرموت؛ كإجراء احترازي.

ووجه محافظ حضرموت، فرج البحسني، الفرق الصحية بتنفيذ حملة تعقيم شاملة، في عموم المحافظة، خاصة المديريات الشرقية.

وأعلنت اللجنة العليا للطوارئ في وقت مبكر اليوم، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في اليمن، لشخص بمدينة الشحر بحضرموت.