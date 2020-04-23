ماذا تعرف عن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي؟

كل ما يجب أن تعرفه عن اسطورة برشلونة ليونيل ميسي

فريق عمل يوروسبورت عربية

قد لا يتكرر قريباً، هو لاعب استثنائي بكل ما للكلمة من معنى، لا يمكن لأحد وصف طريقة لعبه، ساحر على ارض الملعب، يتخطى المدافعين وكأنه يرسم لوحة فنية، إنه الأرجنتيني الساحر ليونيل ميسي، فماذا تعرف عنه؟

من هو؟

وُلد لويس ليونيل أندريس ميسي في 24 يونيو 1987 في مدينة روساريو في الأرجنتين. لعب كرة القدم منذ الصغر مع شقيقه الأكبر سناً واصدقائهما من دون أي خوف من الفتية الأكبر منه.

في عمر الثامنة، انضم ميسي الى ما يعرف بـ”النظام الشبابي” في نادي “نيويلز أولد بويز” في مدينة روساريو، وكان في وقتها ميسي أقصر قامة بشكل ملحوظ من معظم الفتية الذين كانوا معه في نفس الفئة العمرية.

تم تشخيص ميسي في وقت لاحق من قبل الأطباء بأنه يعاني من من نقص هرموني أدى إلى حدّ نموه، ليقرر والديه أن يخضعاه الى نظام حقن ليلي بهرومونات النمو التي كانت تكلفتها باهضة.

لم يتمكن الأهل بالاستمرار بالعلاج، وعند وصول عرض لميسي للتمرن مع اكاديمية برشلونة “لا ماسيا”، مع التكفل بعلاج الفتى، وافقت العائلة على هذا العرض، حيث انتقل ميسي بسنّ الثالثة عشر الى اسبانيا.

بداياته مع برشلونة

رغم مرضه، لم يتأخر ميسي كثيراً بالالتحاق بزملائه في الاكاديمية وهو تخطى سريعاً الصفوف المخصصة لنظام المتدربين الصغار، وظهر للمرة الأولى مع برشلونة في سنّ الـ 16، تخطى ميسي مرضه وعاد للنمو حيث أصبح طوله 5 أقدام و7 إنشات.

منذ بدايته اتخذ ميسي طريق تحطيم الأرقام القياسية، وفي 1 مايو 2005، دخل ميسي سجل الأرقام القياسية كأصغر لاعبٍ في التاريخ يقوم بتسجيل هدف مميز، وفي نفس العام فاز ميسي مع المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم للشباب تحت سن الـ 20 عاماً.

موسماً بعد الأخر بدأ ميسي بالحصول على وقت أكبر مع برشلونة، وكان موسم 2008-2009 الأفضل والأشهر على الإطلاق عندما قاد الفريق الى تحقيق سداسية تاريخية لم يحققها أي فريق في السابق، بالفوز بلقب دوري ابطال أوروبا والدوري الاسباني وكأس الملك، وكأس السوبر الاسباني والاوروبي إضافة الى كأس العالم للأندية.

في عام 2012، بات ميسي أول لاعب يسجل خمسة أهداف في مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا، وفي نفس العام أصبح ميسي هداف برشلونة الأول، وهو سجل في هذا العام 91 هدفاً متخطياً رقم الأسطورة الألمانية غيرد مولر بـ 85 هدفاً في عام 1972.

أرقام ميسي لم تتوقف منذ ذلك الحين، فهو فاز بجائزة هداف الدوري الاسباني في اكثر من موسم، كما فاز مع برشلونة بالعديد من الألقاب المحلية والقارية، ليصبح أعظم لاعب ارتدى ملابس برشلونة عبر التاريخ.

مسيرته مع المنتخب الأرجنتيني

بالرغم من مسيرته الرائعة مع برشلونة، لم تكن مسيرة ميسي جيدة مع المنتخب الأرجنتيني، فهو دائماً مع لعب تحت ضغط تشبيه بالأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا، وكان في كل مرة يفشل فيها مع المنتخب بتحقيق لقب ما يتعرض لانتقادات كثيرة من قبل الجمهور الأرجنتيني.

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وصل ميسي مع المنتخب الارجنتيني الى نهائي كوبا أميركا مرتين وخسر في المرتين أمام المنتخب التشيلي، كما وصل الى نهائي كأس العالم عام 2014 وخسر أمام المنتخب الألماني.

تسببت الضغوط الكبيرة على اللاعب بإعلانه الاعتزال الدولي أكثر من مرة ومن ثم العودة عن قراره، وهو لا يزال قائد المنتخب في الوقت الحالي في انتظار مشاركته في مونديال 2022 في قطر.

أبرز الألقاب التي فاز

فاز ليونيل ميسي بـ 34 لقباً مع برشلونة في جميع البطولات وهي مقسمة على الشكل التالي

الدوري الإسباني (10 مرات): مواسم 2004–2005، 2005–2006، 2008–2009، 2009–2010، 2010–2011، 2012–2013، 2014–2015، 2015–2016، 2017–2018، 2018–2019.

دوري أبطال أوروبا (4 مرات): مواسم 2005-2006، 2008-2009، 2010-2011، 2014-2015.

كأس ملك إسبانيا (6 مرات): مواسم 2008-2009، 2011-2012، 2014-2015، 2015-2016، 2016-2017، 2017-2018.

كأس السوبر الإسباني (8 مرات): أعوام 2005، 2006، 2009، 2010، 2011، 2013، 2016، 2018.

كأس السوبر الأوروبي (3 مرات): أعوام 2009، 2011، 2015.

كأس العالم للأندية (3 مرات): أعوام 2009، 2011، 2015.

ابرز الجوائز الفردية

فاز ليونيل ميسي ستى مرات بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من قبل مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، كما فاز 6 مرات ايضاً بجائزة الأفضل المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

حصل على جائزة أفضل لاعب في أوروبا مرتين، كما فاز بجائزة الهداف في الدوري الاسباني 6 مرات.