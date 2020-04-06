ماذا تعرف عن “الظاهرة” رونالدو حياته ومسيرته؟

كل تفاصيل حياة ومسيرة الظاهرة البرازيلية رونالدو

الياس الشدياق

هو لاعب لن يتكرر، واحد من أفضل المهاجمين في تاريخ كرة القدم، إنه رونالدو لويس نازاريو دي ليما الفائز بلقب كأس العالم مرتين، لعب مع أفضل أندية العالم، معشوق الجماهير وقاهر حراس المرمى، ماذا تعرف عنه وعن مسيرته الاحترافية واين اصبح الان؟

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حياته

وُلد رونالدو يوم 18 سبتمبر عام 1976 في ريو دي جانيريو، كان والده نيليو يعمل بائعاً متجولاً ثم عمل لفترة في إحدى شركات الهاتف المحمول.

اصطحب الوالد ابنه رونالدو إلى ملعب “ماراكانا” الشهير ليتابع كرة القدم، وكان يأمل بأن يصبح ابنه نجماً عالمياً في وقت كانت والدته سونيا تشجعه على الدراسة.

عُرف رونالدو في صغره بلقب “مونيكا” نسبةً إلى بطلة الرسوم المتحركة التي تشبهه بأسنانها الأمامية الكبيرة.

بدأ “الظاهرة” رونالدو مسيرته مع نادي “ساو كريستوفاو” ما بين عامي 1990 إلى 1993، وذلك بعدما انفصلت والدته عن والده بسبب إدمان الأخير للكحول، و كان عمر رونالدو حينها 11 عاماً، لكن والده ظل يشجعه على ممارسة لعبة كرة القدم التي رأتها والدته مضيعة للوقت.

كيف انطلقت مسيرته؟

لعب رونالدو في عام 1993 مع نادي كروزيرو البرازيلي وقدم مستويات متميزة تمكن بها من تسجيل 44 هدفاً خلال 47 مباراة رسمية مع الفريق لفت بها أنظار كارلوس ألبرتو باريرا المدير الفني لمنتخب البرازيل حينها ليضمه إلى منتخب السامبا في مونديال 1994 في الولايات المتحدة الأميركية والذي تمكن أبناء البرازيل من التتويج بلقبه.

وكان المدرب روبرتو جاجليانوني أول المدربين الذين أشرفوا على تدريب اللاعب وتنبأ له مستقبلاً مبهراً بعد أول حصة تدريبية وأخبره بأنه سيكون المهاجم الأول للبرازيل في قادم السنين.

فيما تحدث روبرتو في تصريحاته عن الظاهرة، حيث قال: “في ديسمبر 1992 قلت أنني قد أرسلت صبي إلى كروزيرو سيكون المهاجم الأول للمنتخب البرازيلي وسيلعب في كأس العالم 1998، طلبوا مني الاسم فقلت (رونالدو)”.

مسيرته الأوروبية

بي إس في إيندهوفن

اتخذ رونالدو عام 1994 أولى خطواته في عالم كرة القدم الأوروبية، حيث انتقل للعب في نادي بي إس في إيندهوفن الهولندي مقابل مبلغ يقدر بـ 6 ملايين دولار ليلعب تحت قيادة المدرب الأسطوري السير بوبي روبسون لمدة موسمين تمكن خلالهما من تسجيل 42 هدفاً في 46 مباراة في الدوري الهولندي، وسجل 54 هدفاً في 57 مباراة رسمية مع بي إس في.

برشلونة

بعد نهاية الموسمين، رحل بوبي روبسون عن تدريب إينهوفن متوجهاً لتولي القيادة الفنية لنادي برشلونة، ليضم رونالدو إلى ملعب “كامب نو” في موسم 1996-97، حيث شارك في 49 مباراة مع الفريق الكتالوني في جميع المسابقات الرسمية سجل خلالها 47 هدفاً.

بينما كان للظاهرة الكثير من اللقطات الرائعة مع الفريق الكتالوني، ولعل أهمها هدفه المذهل أمام كومبوستيلا عندما مر من ستة مدافعين دفعة واحدة قبل أن يتلاعب بحارس المرمى ليسجل هدفًا ألهب حماس العشاق في “كامب نو” وجعل السير بوبي روبسون يضع يديه على رأسه من التعجب والدهشة.

وتمكن رونالدو بالفعل من قيادة الفريق إلى التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا، لكنه قرر الرحيل عن “البلوغرانا” بعد موسم واحد فقط مع الفريق.

الانتقال إلى إنتر ميلان وبداية لعنة الإصابات

رفض رونالدو جميع إغراءات برشلونة من أجل البقاء داخل كامب نو، ليقرر الرحيل إلى محطة جديدة في حياته الكروية وبالأخص إلى نادي إتر ميلان الإيطالي موسم 1997-98، حيث قدم موسماً متميزاً شارك بعده في مونديال فرنسا 1998، الذي خسر لقبه “السيليساو” في مباراته النهائية بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على يد فرنسا المضيف.

لكن في موسم 1998-99 بدأت معاناة ابن السامبا مع الإصابات، حيث تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة ليغيب عدة أشهر ويعود بعدها للمشاركة في مواجهة نادي لاتسيو، حيث شارك لمدة سبع دقائق فقط قبل أن تعاوده الإصابة بقطع في أوتار الركبة اليمنى بالكامل.

كادت الإصابة الأخيرة أن تقضي على مستقبل الظاهرة، لكنه بفضل إرادته القوية تمكن من العودة إلى الملاعب بعد 20 شهر من العلاج ليشارك في مونديال كوريا الجنوبية واليابان في عام 2002 ويسجل 8 أهداف منها هدفين في الفوز على ألمانيا في المباراة النهائية بهدفين نظيفين، حيث كسر الرقم القياسي للأهداف المسجلة في بطولة كأس عالم واحدة منذ الرقم المسجل في البطولة منذ مونديال 1974.

العودة إلى الدوري الاسباني

انتقل رونالدو إلى ريال مدريد قادماً من عملاق ميلانو في صيف عام 2002 وتمكن من الفوز مع الفريق بكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم قاد الفريق لتحقيق لقب الدوري الإسباني في موسم 2003-04 واستمر مع ريال حتى شارك في مونديال ألمانيا عام 2006.

تمكن الظاهرة من تحطيم رقم الألماني جيرد مولر كأفضل هداف في تاريخ المونديال بالوصول إلى الهدف رقم 15، ثم بدأت مشاكل رونالدو في مدريد مع المدرب لكسمبورغو، قبل أن يليه الإيطالي فابيو كابيلو الذي أطاح برونالدو من ريال مدريد وتمكن بعدها من الفوز بلقب الدوري مرة أخرى موسم 2006-07.

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العودة الى ميلانو

انتقل رونالدو للعب مع مواطنه ريكاردو كاكا في عام 2007، حيث تمكن من المشاركة في 14 مباراة فقط مع “الروسونيري” سجل فيها 7 أهداف كانت كفيلة لحصوله على المركز الثالث والعشرين في قائمة أفضل خمسين لاعب في هذا العام وحصل على دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي مع ميلان في أول مواسمه معه.

وفي الموسم الثاني 2007-08 عادت مشاكل الإصابات لتضرب رونالدو من جديد ولم يتمكن من المشاركة سوى في 6 مباريات فقط مع الفريق، وفي 13 فبراير 2008 تعرض لإصابة بالغة الخطورة ضد ليفورنو بقطع في أوتار الركبة اليسرى بالكامل ليقدر الأطباء فترة علاجه بـ 9 شهور، لكنه تعافى سريعاً وعاد بعد 6 شهور فقط.

المحطة الأخيرة

وقع رونالدو للنادي كورينثيانز البرازيلي في صفقة انتقال حر في 9 ديسبمر من عام 2008 بعدما ظل بلا نادِ بعد انتهاء عقده مع ميلان، حيث تمكن من تسجيل 6 أهداف في أول 7 مباريات له بقميص الفريق، لكنه استمر على هذا الحال في كورينثيانز حتى قرر الاعتزال نهائياً في 14 فبراير من عام 2011 بعد مسيرة رائعة حصل فيها على العديد من البطولات و حصل على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم 3 مرات آخرها عام 2002 بعد التتويج بالمونديال.

رونالدو يعود مجدداً الى الدوري الاسباني

عشقه لكرة القدم ابقاه قريباً منها، ففي عام 2018، اشترى رونالدو 51٪ من اسهم نادي بلد الوليد الاسباني وذلك مقابل 30 مليون يورو.