ماذا حدث عندما رفع الرئيس الراحل علي عبدالله صالح شعار الوحدة أو الموت؟

تحدث برلماني يمني، صباح اليوم الثلاثاء، عن ما الذي حدث عندما رفع الرئيس الراحل علي عبدالله صالح شعار الوحدة أو الموت؛ بالتزامن مع إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي، لحالة الطوارئ والإدارة الذاتية للمحافظات اليمنية الجنوبية؛ في خطوة عدها كثيرين بداية عملية للانفصال أو فك الارتباط كما يقول الانتقالي.

وقال عضو مجلس النواب اليمني الذي ينتمي إلى حزب التجمع اليمني للإصلاح، جعبل طعيمان، في نشر على صفحته بالفيسبوك، رصده ” المشهد اليمني “، أن “الرئيس علي عبدالله صالح عندما رفع شعار الوحدة أو الموت، هب الشعب اليمني جنوبه والشمال من أجل الوحدة حتى دحر مشروع الانفصال واستشهد خيرة رجال اليمن من أجل الوحدة.

وتساءل: فهل نفرط في تلك الدما الطاهرة.. رحم الله الزعيم..

جدير بالذكر أن الرئيس الراحل رفع شعار الوحدة أو الموت في حرب صيف 1994، في وجه القوى الانفصالية.

ومنذ ١٩٩٤، تزعم قيادات جنوبية، بان الوحدة مفروضة على الجنوبيين تحت شعار الوحدة أو الموت؛ على الرغم من أن إعادة تحقيق وحدة الوطن اليمني جنوبا وشمالا، كانت الهدف الاسمى والابرز لدى رواد الحركة النضالية اليمنية، التي تؤمن مطلقا بأن اليمن واحد موحد عبر التاريخ، وأن الوحدة كانت هي الأصل، فيما التجزئة والتشطير كانت الاستثناء؛ بفعل عوامل خارجية استعمارية.