ماذا قال اللواء الزبيدي عن السلطان قابوس بن سعيد ؟

بعث رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، برقية عزاء ومواساة ، إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور البو سعيد ، سلطان عمان في وفاة المغفور له باذن الله السلطان قابوس بن سعيد ، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم أمس الجمعة.

ونقلالزبيدي في البرقية تعازيه وقيادة المجلس الانتقالي ، وشعب الجنوب إلى قيادة وشعب عمان الشقيق بهذا المصاب الأليم.

وأكدت البرقية ان الأمة العربية والإسلامية، فقدت برحيل السلطان قابوس بن سعيد ، قائداً حكيماً ومقدامًا ، ترك بصماته في نهضة تنموية كبيرة في داخل السلطنة ومن خلال نجاحات سياسية مشهودة عربيا ودولياً.

وابتهلت البرقية إلى الله تعالى ان يتغمّد الراحل الكبير بواسع الرحمة والمغفرة ، وان يسكنه فسيح جناته ، انا لله وانا إليه راجعون،