اليمن العربي

ماذا قال اللواء الزبيدي عن السلطان قابوس بن سعيد ؟

12 يناير، 2020
0

بعث رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، برقية عزاء ومواساة ، إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور البو سعيد ، سلطان عمان في وفاة المغفور له باذن الله السلطان قابوس بن سعيد ، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم أمس الجمعة.

 

ونقلالزبيدي في البرقية تعازيه وقيادة المجلس الانتقالي ، وشعب الجنوب إلى قيادة وشعب عمان الشقيق بهذا المصاب الأليم.

 

وأكدت البرقية ان الأمة العربية والإسلامية، فقدت برحيل السلطان قابوس بن سعيد ، قائداً حكيماً ومقدامًا ، ترك بصماته في نهضة تنموية كبيرة في داخل السلطنة ومن خلال نجاحات سياسية مشهودة عربيا ودولياً.

 

وابتهلت البرقية إلى الله تعالى ان يتغمّد الراحل الكبير بواسع الرحمة والمغفرة ، وان يسكنه فسيح جناته ، انا لله وانا إليه راجعون،

 

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الزبيدي السلطان اللواء بن سعيد عن قابوس قال ماذا

إقرا أيضا

Photo of تدشن إصدار العدد الثالث من صحيفة صوت المرأة المهرية

تدشن إصدار العدد الثالث من صحيفة صوت المرأة المهرية

12 يناير، 2020
Photo of رئيس الوزراء يقدم التعازي بوفاة السلطان قابوس بن سعيد

رئيس الوزراء يقدم التعازي بوفاة السلطان قابوس بن سعيد

12 يناير، 2020
Photo of الجيش الوطني يتلف 1000 لغم وعبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي

الجيش الوطني يتلف 1000 لغم وعبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي

11 يناير، 2020
Photo of السعدي يجدد الدعوة لمجلس الأمن لممارسة مزيدا من الضغوط على ميليشيا الحوثي

السعدي يجدد الدعوة لمجلس الأمن لممارسة مزيدا من الضغوط على ميليشيا الحوثي

11 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق