ماذا قال بحاح حول إغتيال العقيد الحمادي ؟

غرد رئيس الوزراء الأسبق خالد محفوظ بحاح ، وترحم على روح العقيد عدنان الحمادي ، الذي اغتيل مساء أمس إلاول في تعز.

وقال بحاح في تغريدة رصدها محرر” عدن تايم”: “رحم الله العقيد عدنان الحمادي، كان منتمي للوطن فحسب، ومحب صادق لهذه البلاد”.

وأضاف: “حارب باسم الدولة وتحت رايتها، فاضت روحه من أجل هدف أسمى..تغمده الله برحمته .. وتقبّله شهيدا”.

هذا وتشير أصابع الإتهام إلى حزب الإصلاح اليمني بالتورط في إغتيال الحمادي ، سيما وقد شن إعلام ونشطاء الحزب حملات تحريض ضده ، بالإضافة إلى اختلافه ورفضه لممارسات مليشيات الحزب في تعز.