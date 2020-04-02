ماذا لو انتقل كريستيانو رونالدو الى برشلونة بدلاً من ريال مدريد؟

تعتبر مشاهدة الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي جنباً الى جنب حلماً لعشاق كرة القدم التي دائماً ما تبحث عن المتعة في هذه اللعبة، فماذا لو انتقل رونالدو الى برشلونة بدلاً من ريال مدريد؟ ماذا كان سيحصل وهل كنا استمتعنا بالفعل؟

لنفكر قليلاً خارج الصندوق ونعود ادراجنا عشرة مواسم الى الوراء ونفكر باحتمال انتقال كريستيانو رونالدو الى برشلونة بدلاً من ريال مدريد واللعب الى جانب ليونيل ميسي.

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نؤكد أولاً أن فكرة انتقال رونالدو الى برشلونة لم تكن واردة أبداً في السابق، فالنجم البرتغالي لا يحب النادي الكتلوني بل كان يسعى منذ صغره باللعب مع ريال مدريد، وهذا ما حصل عندما انتقل من مانشستر يونايتد حيث أظهر قدراته على العالم أجمع.

رونالدو كان النجم الأول من دون منازع لريال مدريد طوال فترة لعبه مع النادي الملكي، الهداف و”صانع المعجزات”، منقذ الفريق الدائم وحاصد الألقاب الجماعية والفردية، هو اسطورة بكل ما للكلمة من معنى.

على الجانب الآخر، يعتبر ليونيل ميسي “أيقونة” للنادي الكتلوني، هو القائد والملهم، هو الهدّاف والمنقذ، الفريق بأكمله يشعر بالثقة عندما تصل الكرة الى اقدامه، كل شيء أصبح سهلاً مع هذا النجم.

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ماذا عن الأرقام

لعب رونالدو مع ريال مدريد 438 مباراة، سجل 450 هدفاً وصنع 131 تمريرة حاسمة، في وقت سجل ليونيل ميسي مع برشلونة 627 هدفاً في 718 مباراة وصنع 261 هدفاً، ما يعني إذا اردنا على الورق جمع الأهداف مع بعضها لوصلنا الى رقم تاريخي لن يسجله أي فريق في تاريخه خلال 10 مواسم فقط.

وإذا جمعنا الألقاب التي حققها الثنائي، لسيطر برشلونة على كل الألقاب والبطولات منذ موسم 2009-2010 وصولاً الى الموسم الحالي، في الدوري الإسباني ودوري ابطال أوروبا وما بينهما من بطولات سوبر وكؤوس.

لنتكلم بالمنطق

لكل لاعب شخصيته، والفرق بين شخصية ميسي وشخصية رونالدو كبير. فرض البرتغالي نفسه على كل شيء في ريال مدريد، من شخصيته الى ارقامه، وبات سريعاً النجم الأول الذي لا يُمس، الأمر الذي عكس تنافساً شرساً مع ميسي على الجوائز الفردية.

الصراع بين الثنائي كان ليتحول مشكلة كبيرة داخل الفريق الواحد، يعني صراع على الرقم واحد، ما سينعكس سلباً على أجواء الفريق، على غرار ما حصل بين ليونيل ميسي وزلاتان ابراهيموفيتش عندما لعب الأخير موسماً واحداً مع برشلونة تحت قيادة بيب غوارديولا.

الصراع الذي دار بين ميسي وابراهيموفيتش، والذي كُشف عنه في وقت لاحق من خلال أصدره النجم السويدي، في وقت نعرف جميعاً شخصية زلاتان الذي يفضل ان يبقى دائماً تحت الأضواء، قد يكون دليلاً على فشل ثنائية ميسي – رونالدو لو حصلت.

حتى بالأرقام، من الصعب أن يسجل ثنائي في فريق واحد هذا الكم من الأهداف في كل مباراة وعلى مدار عشرة مواسم، كرة القدم ليست لعبة فيديو نقرر فيها ما نشاء.

على الأرض

يمكن أن يلعب ميسي ورونالدو بتشكيلة واحدة، رونالدو على الشمال وميسي على اليمين مع مهاجم صريح، او ميسي في الوسط مع لاعب على اليمين إضافة الى رونالدو، او تشكيلة ثالثة باشراك رونالدو في الوسط مع لاعب على الطرف إضافة الى ميسي.

خيارات كثيرة يمكن أن تُطرح على الطاولة لو لعب الثنائي جنباً الى جنب، مع أي فريق كانوا، برشلونة أو ريال مدريد، ولكن بنفس الوقت هذا الفريق بحاجة لدفاع قوي ووسط مميز كون ميسي ورونالدو لا يمكنهما حمل فريقاً بأكمله على اكتافهما بل هما بحاجة لمنظومة قوية للسيطرة على كرة القدم بأكملها.