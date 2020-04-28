ماذا يحدث داخل برشلونة ؟

هاي كورة_ قامت صحيفة السبورت الكتالونية بنشر تطورات مثيرة بشأن سوق إنتقالات فريق برشلونة الأسباني في الصيف المقبل.

1_ابيدال هو من سيدير تعاقدات برشلونه هذا الصيف ، لن تتوفر الأموال ولكن هناك الصفقات التبادليه ستكون كبيرة جداً في النادي الكتالوني.

2_برشلونه يرفض الاستماع للعروض الخاصة بآنسو فاتي

3_برشلونة تواصل مع وسام بن يدر في فترة الإنتقالات الشتوية, لكن موناكو رفض البيع

4_نيوكاسل يريد ان تكون صفقته الأولى هي كوتينهو

5_ارسنال الان يقوم بجمع التقارير الطبية المتعلقة بـ عثمان ديمبلي من اجل معرفة التوقيع معه ام لا

6_جونيور فيربو لا يعرف شيئاً عن العروض ويريد الإستمرار مع برشلونة

7_خسائر برشلونة وريال مدريد حتى وان لعبت المباريات بدون جماهير سوف تكون اكثر من 300 مليون يورو

8_أوباميانج يقترب من تجديد عقده مع أرسنال, اللاعب ارتبط بـ برشلونة مؤخراً

9_لا محادثات بين مينو رايولا ونادي برشلونة حول ماتياس دي ليخت علاوة على ذلك، ليس لدى يوفنتوس أي نية لبيع اللاعب

10_تقريبا معظم لاعبي البارسا هم في السوق ويمكن ان يدخلوا المقايضة، على الرغم من أن الأغلبية منهم لا يريدون الرحيل.