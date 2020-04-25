أخبار نادي برشلونة

ماذا يحدث داخل برشلونة في البيع والشراء ؟

25 أبريل، 2020
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ماذا يحدث داخل برشلونة في البيع والشراء ؟

هاي كورة_ قامت صحيفة السبورت الكالونية بنشر تطورات مهمة بشأن سوق إنتقالات فريق برشلونة الأسباني في الصيف المقبل.

1_برشلونة عرض اومتيتي + سيميدو من اجل صفقة تبادلية مع ندومبلي!

2_رشلونة تواصل مع والد تيمو فيرنر

3_ولا لاعب من برشلونة يوافق على الدخول بصفقة تونالي لان نادي بريشيا فريق متواضع

4_غُرفة ملابس اشبيلية مُتحمسة لعودة ايفان راكيتيتش

5_دافيد بيكهام ينتظر لويس سواريز في ميامي حيث ينتظره بأذرع مفتوحة

6_مُبادلة كانسيلو وسميدو مُستبعدة

7_روما يُريد فيربو على سبيل الإعارة

8_برشلونة يستبعد التوقيع مع المُدافعين أوناي نونيز وخيمنيز بسبب تكلفتهم المُرتفعة

9_خلال مفاوضات لاوتارو, الإنتر استفسروا عن إيمرسون

10_اومتيتي هو بديل كوليبالي المتوقع في نابولي

11_المهاجم الشاب الأرجنتيني ادولفو جايتش (21 سنة) مراقب من مسؤولي برشلونة.

12_هُنالك اقتراح معروض, ارتور مُقابل بيانيتش


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