ماذا يحدث داخل برشلونة في البيع والشراء ؟
هاي كورة_ قامت صحيفة السبورت الكالونية بنشر تطورات مهمة بشأن سوق إنتقالات فريق برشلونة الأسباني في الصيف المقبل.
1_برشلونة عرض اومتيتي + سيميدو من اجل صفقة تبادلية مع ندومبلي!
2_رشلونة تواصل مع والد تيمو فيرنر
3_ولا لاعب من برشلونة يوافق على الدخول بصفقة تونالي لان نادي بريشيا فريق متواضع
4_غُرفة ملابس اشبيلية مُتحمسة لعودة ايفان راكيتيتش
5_دافيد بيكهام ينتظر لويس سواريز في ميامي حيث ينتظره بأذرع مفتوحة
6_مُبادلة كانسيلو وسميدو مُستبعدة
7_روما يُريد فيربو على سبيل الإعارة
8_برشلونة يستبعد التوقيع مع المُدافعين أوناي نونيز وخيمنيز بسبب تكلفتهم المُرتفعة
9_خلال مفاوضات لاوتارو, الإنتر استفسروا عن إيمرسون
10_اومتيتي هو بديل كوليبالي المتوقع في نابولي
11_المهاجم الشاب الأرجنتيني ادولفو جايتش (21 سنة) مراقب من مسؤولي برشلونة.
12_هُنالك اقتراح معروض, ارتور مُقابل بيانيتش