مارادونا | مدمن مخدرات لا يتوقف عن إهانة ميسي ورونالدو وبيليه

رونالدو وميسي لم يسلما من مدحه وذمه كذلك.. جنون مارادونا الذي لا يتوقف

كان دييجو أرماندو مارادونا أحد أكثر لاعبي كرة القدم إثارة للجدل في تاريخ اللعبة، سواء أثناء مسيرته أو حتى بعد انتهائها.

وحيث كان مارادونا كان الجدل، لاعبًا كان أو مدربًا، وحتى إن لم يكن يشغل منصبًا، فمجرد التحدث إليه ينبئ بقنبلة قادمة من خلال تصريحاته.

وفيما يلي، أبرز مواقف وتصريحات أسطورة منتخب الأرجنتين ونابولي ونجم برشلونة السابق دييجو أرماندو مارادونا، والتي لم تحصل على الشهرة التي حصلت عليها تصريحات أخرى كحديثه عن يد الرب وكأس العالم 1986.