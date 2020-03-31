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مارب.. قبيلة "آل صيَّاد مراد" تحتشد لمساندة الجيش في مواجهة ميليشيا الحوثي

31 مارس، 2020
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احتشد عشرات المقاتلين القبليين من أبناء قبيلة “آل صيَّاد مراد” عصر اليوم الثلاثاء في عرض عسكري بمنطقة ” ونب” التابعة لمديرية “الجوبة” جنوبي محافظة مارب.

ويهدف الحشد القبلي بحسب القائمين عليه إلى إنشاء قوة إسناد قبلية ترفد جبهات القتال لمساندة قوات الجيش الوطني في مواجهة مليشيات الحوثي.

كما تسعى القبيلة إلى تعزيز جهود الأمن في تثبيت الأمن والاستقرار بمحافظة مأرب .

وأكد الشيخ “عبدالحق بن علي القبلي” أحد مشايخ القبيلة في تصريح للصحفيين، أن هذه الاستعدادات تأتي تأكيداً لدور القبيلة المستمر في الدفاع عن مارب واستعادة مؤسسات الدولة منذ بدء الانقلاب الحوثي.

وأشار “القبلي” إلى أن هذا الاحتشاد يهدف إلى إنشاء قوة إسناد قبلية تكون على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ تتعرض له مناطق مأرب، وإسناد جهود الجيش الوطني في دحر الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.

وأقام المحتشدون عرضاً عسكرياً يظهر حجم الاستعدادات التي تقوم بها القبيلة لمواجهة الحوثيين.

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