صحيفة الأيام

مارتن جريفيثس يغادر صنعاء دون لقاء عبد الملك الحوثي

صحيفة الأيام صحيفة الأيام منذ 4 دقائق
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غادر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيثس، العاصمة صنعاء،
اليوم الإثنين، دون أن يلتقي بزعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي أو أي
من قيادات الجماعة.

ورجح مصدر يمني أن يكون غريفيث قد توجه إلى العاصمة السعودية الرياض غداة تعبير قيادات في جماعة الحوثي عن استيائها منه.

ولم تشر وسائل إعلام جماعة الحوثي إلى أي لقاء لغريفيث مع قيادات كبيرة
في الجماعة حتى الآن، كما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري منها حول ما ورد
بتصريحات المصدر.

واعتاد غريفيث لقاء عبدالملك الحوثي، خلال زياراته الأخيرة المتكررة إلى
صنعاء، في محاولة إنعاش آمال تنفيذ اتفاق ستوكهولم، الموقع بين الحكومة
اليمنية والحوثيين في 2018، واستئناف مشاورات للحل السياسي.

ومساء أمس الأحد، قالت مصادر مطلعة في صنعاء، إن توترًا شديدًا يسود بين
الحوثيين وغريفيث الذي أبلغته قيادات حوثية من الصف الثاني استياء الجماعة
من الإشادة بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وجهوده في التوصل إلى
حل شامل في اليمن، في إحاطته المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي الجمعة
الماضية.

وعبر الحوثيون لغريفيث كذلك عن استيائهم من حديث مساعدة الأمين العام،
ورسولا مولر، في إحاطتها التي قدمتها، الجمعة الماضية، لمجلس الأمن الدولي
عن الوضع الإنساني في اليمن، واتهمت فيها جماعة الحوثي بنهب المساعدات،
ومنع تنفيذ نصف مشاريع المنظمات الإنسانية وغيرها.

كما كشفت المصادر، عن خطوات تصعيدية اتخذتها جماعة الحوثي تزامنًا مع
زيارة غريفيث لصنعاء، من بينها منع صادق أمين أبو راس رئيس حزب المؤتمر
الشعبي العام، حزب الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، من لقاء غريفيث
بشكل منفرد.

ووصل غريفيث أمس الأحد إلى صنعاء لبحث سبل متابعة تنفيذ اتفاق ستوكهولم
بشأن الحديدة (غرب)، وعقد جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة اليمنية وجماعة
الحوثي.

الأناضول

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صحيفة الأيام

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