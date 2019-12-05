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مارسيلو وهازارد في يوم واحد – ضربتان لريال مدريد قبل الكلاسيكو

5 ديسمبر، 2019
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مارسيلو وهازارد في يوم واحد - ضربتان لريال مدريد قبل الكلاسيكو

هل يخسر ريال مدريد خدمات مارسيلو وهازارد في الكلاسيكو؟

 

أعلن نادي   ريال مدريد، انضمام مارسيلو لقائمة المصابين بجانب إيدين هازارد والتي قد تتسبب في إبعادهما عن لقاء برشلونة في الكلاسيكو.

ريال مدريد أصدر بيانًا أكد فيه تفاقم إصابة إيدين هازارد وزيادة فترة غيابه.

وقال النادي الملكي في بيان رسمي إنّ مارسيلو يعاني من إصابة عضلية في ساقه الأيسر وبانتظار تطور الحالة الصحية.

وبحسب التقارير الصحفية فإن مارسيلو سيغيب لفترة تصل إلى 3 أسابيع مما يعني عدم تواجده في الكلاسيكو.

هازارد هو الآخر قد يغيب عن الكلاسيكو إذ تبدو الإصابة الجديدة مقلقة وقد تنهي عامه الحالي ليعود في يناير المقبل.

جدير بالذكر أنّ لاعب تشيلسي السابق انضم إلى صفوف ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو بالإضافة إلى 20 مليون أخرى حوافز إضافية ليكون بين أغلى صفقات الفريق الملكي على الإطلاق.

ولم يُكمل هازارد مباراة باريس سان جيرمان في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا وخرج متأثرًا بالإصابة.

 

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