ماركا: برشلونة لن يضم البرازيلي نيمار هذا الصيف



اقترب نادي برشلونة الإسبانى من إعلان فشله في الحصول على خدمات النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، جناح باريس سان جيرمان، بحسب تقرير صحفي إسباني.



وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية، أن البارسا لن يتمكن دون شك من ضم نيمار إلى صفوفه، بسبب أزمات مالية حادة، أحدثها انتشار فيروس كورونا المستجد.



وانضم نيمار البالغ من العمر 28 عامًا، إلى صفوف نادي العاصمة الفرنسية باريس صيف 2017، لكنه لم يقدم ما يشفع له بمساعدة فريقه على حصد لقب دوري أبطال أوروبا، لذا فقد الأمل، أو مل من تحمل المسئولية دون أي مساندة، ما دفعه للتفكير في العودة إلى برشلونة من جديد، لكن المفاوضات بين الطرفين الإسباني والفرنسي، وصلت إلى طريق مسدود.



وشددت الصحيفة على أن اعتراف جوسيب بارتوميو، رئيس النادي، لوسائل إعلام إسبانية، منذ أيام قليلة، بأنه لن يتعاقد مع نيمار، يأتي من أجل الحد من اجتهادات الصحافة في هذا الشأن.



ومن المؤكد أن يظل نيمار بين صفوف النادي الباريسي، حتى إشعار آخر، على الرغم من رغبة ليونيل ميسى قائد الفريق في إعادته مرة أخرى للنادى الكتالونى هذا الصيف.









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