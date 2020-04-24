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ماركا: ريال مدريد يعود للتدريبات 4 مايو

24 أبريل، 2020
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ريال مدريد


كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن اقتراب فريق ريال مدريد من العودة للتدريبات الجماعية فى الأيام المقبلة، من أجل الاستعداد للعودة المتوقعة لمنافسات الدورى الإسبانى “الليجا”.

وتتوقف مسابقة الدورى الإسبانى كما هو الحال فى أغلب دوريات العالم بسبب تفشى فيروس كورونا.

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أنه حان الوقت لاستئناف النشاط فى مقر تدربيات الريال “فالديبيباس” وستكون الفحوصات الطبية التى يجب على لاعبى الفريق الملكى اجتيازها للتأكد من عدم اصابتهم بالفيروس، هى الخطوة الأولى، كل شيء مخطط له بحيث يعود الفريق للتدرب بشكل جماعى يوم 4 مايو.


وأشارت الصحيفة أن الفكرة الأساسية هى أن الفريق الأول وجميع من حوله سيكونون أكثر عزلة مما كانوا عليه قبل ظهور الوباء، الفكرة التى يؤكدونها هى أن اللاعبين سوف يتدربون وبعدها سيذهبون إلى منازلهم على الفور، مما يحد قدر الإمكان من الاتصال بين اللاعبين والموظفين.

 

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل وصافة ترتيب الليجبا بعد مرور 27 جولة برصيد 56 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر برشلونة.

 


 


 

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