مازلت اقوى منهم الحوثيين يحاربون برلماني في صنعاء وهو يرد عليهم بهذا الرد القوي شاهد





أعلن النائب في البرلمان، أحمد سيف حاشد، الاثنين، عن قيام ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، بإيقاف خدمة “المستقلة موبايل” التي يديرها.

وقال النائب حاشد، على حسابه في فيسبوك: “في يوم مولده (أي ذكرى المولد النبوي) وأدوا المستقلة موبيل”، وهي خدمة إخبارية تقدم عبر شركات اتصالات الهاتف المحمول.

وأضاف: “كان لدي صحيفة المستقلة وفي عهدهم لم أعد أستطيع إصدارها. كان لدي صحيفة ورقية اسمها (يمنات) وفي عهدهم لم أعد أستطيع إصدارها”.

وأردف: “لم يبق لدي غير موقع (يمنات) لا أدري متى سيغلقونه أو يصادرونه أو يستولون عليه”.

وأشار حاشد إلى أن بلاغات من وصفهم “الذباب الالكتروني”، لميليشيا الحوثي، تسببت في إيقاف صفحة “يمنات” على موقع الفيسبوك وكان لديها أكثر من 2 مليون متابع”.

واستدرك بالقول: “فيما هم (الحوثيون) صارت لديهم قرابة العشرين إذاعة، وأكثر من عشرين موقعا إخباريا، وعدد من القنوات الفضائية، وآلاف الحسابات والصفحات في الفيسبوك غير الإعلام الموازي”.

وشدد البرلماني حاشد أنه ما زال “أقوى منهم” مضيفا: “سأظل أعشق الحرية حد الموت وأنتمي للناس الطيبين وأنحاز لقضاياهم ومعاناتهم. معارضا للفساد والاستبداد والاحتلال”، وفق تعبيره.

وأكد بأنه لن يستسلم حتى وإن “جعلوا كل المستبدين والفاسدين والساسة المرتهنين يخلسون جلدي بكرة وأصيلا”، حد قوله.